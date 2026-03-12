Velotari-Base in Laufenburg 

Ein Treffpunkt, der weit mehr als nur kulinarische Angebote bereithält. In den neu gestalteten Räumlichkeiten der ehemaligen Erne-Chuchi vereinen sich frische Küche, Velo-Store und Werkstatt zu einem stimmigen Gesamtkonzept.

Susanne Hörth

Für den Laufenburger Marcel Schuster ist Velofahren weit mehr als ein Sport. Der aktive Radrennfahrer des RV Sulz – regelmässig an nationalen und internationalen Rennen am Start und dort oft mit Bestleistungen unterwegs – lebt seine Leidenschaft mit allem, was dazugehört. Diese Begeisterung verbindet er immer wieder mit Unternehmergeist. So gründete er im August 2024 die Marke Velotari und startete damit im ehemaligen Binkert-Areal.

Die Philosophie von Velotari ist klar: Menschen zu begegnen und zu unterstützen, die das Fahrradfahren lieben – ob sportlich oder zur Entspannung. Ziel ist es, das Beste aus dem Erlebnis Velo herauszuholen. «Die ganze Idee von Velotari ist aus meiner eigenen Leidenschaft entstanden», betont Schuster und ergänzt schmunzelnd: «Ein Velotarier konsumiert alles, was mit Fahrrad zu tun hat.»

Laden, Werkstatt und Kulinarik vereint

Gemeinsam mit seiner Partnerin Daniela Küpfer, ausgebildete Ernährungsberaterin, hat Schuster seine Vision weiterentwickelt und Anfang März in der ehemaligen Erne-Chuchi die Velotari-Base im XL-Zentrum gegenüber dem Bahnhof Laufenburg eröffnet. Das Lokal vereint Fahrradwerkstatt, Laden mit Bekleidung und Zubehör sowie einen Gastrobereich mit gesunder, frisch zubereiteter Küche. Das Paar hat den Räumlichkeiten ein komplett neues Erscheinungsbild verliehen: viel Holz, Akzente in Lila und ein offenes Konzept mit Bänken statt Stühlen, das zum gemeinsamen Verweilen einlädt.

Im hinteren Bereich befindet sich die Velo-Werkstatt. Fahrräder von der Stange sucht man hier vergebens

– stattdessen können Kundinnen und Kunden ihre Velos individuell nach ihren Bedürfnissen zusammenstellen lassen. Zwei Fahrradmechaniker kümmern sich um Reparaturen aller Marken und beraten rund um das passende Equipment.

Dass die Velotari-Base nicht nur Velofahrerinnen und Velofahrern offensteht, zeigt eine kleine Anekdote: «Vor wenigen Tagen kam eine ältere Dame zu uns und fragte, ob wir die Bremse an ihrem Rollator reparieren können», erzählt Schuster schmunzelnd. Während die Seniorin ihren Kaffee genoss, wurde ihr Wunsch prompt erfüllt. Apropos Kaffee: Velotari hat eine eigene Kaffeesorte entwickelt – ebenso wie ein eigenes, proteinhaltiges Bier. Beim Essen setzt das Team auf frische, gesunde Kost, etwa Bowls oder Sandwiches, die direkt vor Ort zubereitet werden.

«Wir sind bewusst moderat gestartet», erklärt Schuster. Sollte das neue Angebot in Laufenburg gut ankommen – geplant sind auch regelmässige kleine Events – ist eine Erweiterung der Öffnungszeiten bereits angedacht.

Öffnungszeiten und Ausblick Die Velotari-Base mit ihren drei Bereichen Bike, Food und Service ist geöffnet: Mittwoch bis Freitag: 10 bis 18 Uhr; Samstag: 10 bis 15 Uhr. Für Anliegen rund ums Fahrrad können ausserhalb der Öffnungszeiten unter 062 510 17 80 Termine vereinbart werden. «

Aus der Radfahr-Agenda von Marcel Schuster

Vom 16. bis zum 19. Oktober fanden in Australien die UCI Gran Fondo World Championships 2025 statt. Auch Master-Athlet Marcel Schuster vom RV Sulz hatte sich für dieses Radsaison-Highlight qualifizieren können. Er startete beim Zeitfahren in der Altersklasse 45–49. Mit einer Zeit von 32:33 Minuten und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 41,86 km/h erreichte er über die 22,9 km den ausgezeichneten 7. Platz. Es war nur eines von den Rennen, an denen der Laufenburger im zurückliegenden Jahr teilgenommen hatte. Weitere werden dieses Jahr folgen.