Die Sommerzeit beginnt

An diesem Wochenende beginnt die Sommerzeit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Man «verliert» also eine Stunde. Am 25. Oktober 2026, um 3 Uhr, endet die Sommerzeit wieder, die Uhren werden dann um eine Stunde zurückgestellt. Dann ...

An diesem Wochenende beginnt die Sommerzeit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Man «verliert» also eine Stunde. Am 25. Oktober 2026, um 3 Uhr, endet die Sommerzeit wieder, die Uhren werden dann um eine Stunde zurückgestellt. Dann kriegt man die «verlorene» Stunde zurück. (nfz)