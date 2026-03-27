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Die Sommerzeit beginnt

  27.03.2026 Fricktal

An diesem Wochenende beginnt die Sommerzeit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Man «verliert» also eine Stunde. Am 25. Oktober 2026, um 3 Uhr, endet die Sommerzeit wieder, die Uhren werden dann um eine Stunde zurückgestellt. Dann ...

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