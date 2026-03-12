Die NFZ sucht Oster-Kinderzeichnungen

Liebe Mädchen und Buben, Ostern steht vor der Türe. Greift zu Stift, Pinsel, Farben und Papier, lasst eurer Fantasie freien Lauf. Die Zeichnungen sollten bis am 25. März auf der Redaktion eintreffen: redaktion@nfz.ch oder per Post: Neue Fricktaler Zeitung, Baslerstrasse 10, 4310 Rheinfelden.

Zeigt uns euren Osterhasen, Ostereier, Osternest etc. Die Neue Fricktaler Zeitung freut sich über viele kreative Kunstwerke und wird einen Teil davon in der Zeitung publizieren.

