Geschichten vom Tierlignadenhof Kaisten

Noch vor wenigen Jahren bestand unser Tierlignadenhof-Team, welches sich vor Ort um die Pflege der Tiere kümmerte, aus nur vier Mitarbeitenden. Die Tage waren entsprechend lang, und im Falle eines Krankheitsausfalles mussten wir regelrecht improvisieren, um unsere Tiere trotzdem versorgen zu können. Mittlerweile sieht die personelle Gegebenheit erfreulich aus, was unter anderem durch eine stabile Finanzlage sowie die Anstellung von ehrenamtlichen Mitarbeitenden möglich wurde. Aber auch der Entscheid, jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, auf dem Tierlignadenhof ein Praktikum oder die Ausbildung zum Tierpfleger / zur Tierpflegerin zu absolvieren, hat dazu beigetragen, dass wir aktuell über zehn Mitarbeitende mit unterschiedlichen Arbeitspensen und Anstellungsverhältnissen beschäftigen. Diese Zahl an personellen Ressourcen ist auch notwendig, um neben der Pflege und Versorgung unserer über 200 Tiere den Erhalt des gesamten Betriebes, welcher aus einem Wohnhaus, einem alten Bauernhaus, diversen Ställen, Gehegen, grossen Weideflächen und einem Miststock besteht, aufrecht zu erhalten. So geht uns die Arbeit auch mit einem grösseren Team nicht aus. Unsere Mitarbeitenden bestehen aus einer gemischten Gruppe junger und älterer Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Perspektiven. Was sie alle vereint, ist die Liebe zu den Tieren, wofür sie sich jeden Tag mit viel Herz einsetzen. Auch halten sie uns – dem Leitungsteam – den Rücken frei, um administrativen Aufgaben, Planungs- und Entscheidungsprozessen sowie unseren Auszubildenden die nötige Aufmerksamkeit schenken zu können. Besonders in schweren Momenten zeigt sich die Stärke und die Zusammengehörigkeit unseres Teams. So haben wir uns vor wenigen Tagen, als all unsere 19 Hühner und Hähne wegen eines an einem Virus erkrankten Huhnes eingeschläfert werden mussten, gegenseitig unterstützt und Trost gespendet. Diese Verbundenheit erleben zu dürfen, ist ein riesiges Geschenk! Wir sind unseren Mitarbeitenden für ihr grosses Engagement, welches sie für den Tierlignadenhof zeigen, von Herzen dankbar. Auch möchten wir an dieser Stelle erwähnen, dass einige unserer Hunde seit vielen Jahren regelmässig von ehrenamtlichen Mitarbeitenden auf Spaziergängen ausgeführt werden. Diesen Tierlignadenhof-Freunden möchten wir ebenso unseren Dank aussprechen – die Hunde geniessen diese Abwechslung sehr. Wir freuen uns, dass unser Team im Frühling nochmals wachsen darf und wir zwei neue Mitarbeitende begrüssen dürfen. Sie werden uns im Rahmen einer Freiwilligenarbeit unterstützen und Teilaufgaben übernehmen. Zudem werden zwei junge Frauen im Sommer ihre Ausbildung als Tierpflegerin beginnen. Im Rahmen eines Praktikums haben sie unseren Betrieb im letzten Jahr bereits kennengelernt. Dagegen wird unser Lehrling Nico diesen Sommer seine Ausbildung zum Tierpfleger abschliessen – ob er danach noch weiterhin zu unserem Team gehören wird, steht noch in den Sternen. Najla befindet sich in ihrem ersten Ausbildungsjahr und wird uns deshalb noch längere Zeit erhalten bleiben. Dass das Projekt Tierlignadenhof heute von so einem tollen Team getragen und unterstützt wird, rührt uns sehr und erfüllt uns mit Stolz. Danke euch allen, ihr lieben und treuen Seelen!

