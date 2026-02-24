Ticketverlosung «klangheimli.ch» in Zuzgen

Ticketverlosung «klangheimli.ch» in Zuzgen24.02.2026 Fricktal
Am Donnerstag, 26. März, und Freitag, 27. März, findet das allseits beliebte «klangheimli. ch» statt. Die diesjährigen Gäste in Zuzgen sind: «Matthias Rauch», «Brassbuebe» und «Joël von Mutzenbecher».
Die Neue Fricktaler Zeitung vergibt für die Vorstellung vom Donnerstag, 26. März, (Beginn: 20 Uhr) 4x2 Tickets im Telefonwettbewerb. Die ersten vier NFZ-Abonnentinnen oder -Abonnenten, welche am Mittwoch, 25. Februar, zwischen 14 und 14.10 Uhr auf die Nummer 061 835 00 03 anrufen, gewinnen je zwei Tickets. Die Neue Fricktaler Zeitung wünscht viel Glück. (nfz)