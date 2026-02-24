Immobilien
Ticketverlosung «klangheimli.ch» in Zuzgen

  24.02.2026 Fricktal

Am Donnerstag, 26. März, und Freitag, 27. März, findet das allseits beliebte «klangheimli. ch» statt. Die diesjährigen Gäste in Zuzgen sind: «Matthias Rauch», «Brassbuebe» und «Joël von Mutzenbecher».

Die Neue Fricktaler

