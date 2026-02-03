Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Nach Raubüberfall verhaftet

  03.02.2026 Frick

Am Donnerstag, 29. Januar, kurz nach 17.30 Uhr, betrat ein vermummter, dunkel gekleideter Mann die Postfiliale in Frick. Er bedrohte das Personal mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschliessend f lüchtete der Täter mit mehreren Tausend Franken Bargeld zu Fuss in ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote