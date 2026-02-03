Nach Raubüberfall verhaftet

Am Donnerstag, 29. Januar, kurz nach 17.30 Uhr, betrat ein vermummter, dunkel gekleideter Mann die Postfiliale in Frick. Er bedrohte das Personal mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschliessend f lüchtete der Täter mit mehreren Tausend Franken Bargeld zu Fuss in unbekannte Richtung. Drittpersonen alarmierten umgehend die Polizei. Diese leitete sofort eine gross angelegte Fahndung ein, die rasch zum Erfolg führte. Nur wenige Minuten später traf die Regionalpolizei Oberes Fricktal unweit des Tatorts auf einen Mann, der der Täterbeschreibung entsprach. Er führte eine Tasche mit einer Waffe und mutmasslichem Deliktsgut mit sich. Die Polizei nahm den 46-jährigen Schweizer unter dringendem Tatverdacht vorläufig fest. Es wird geprüft, ob er mit weiteren Raubüberfällen in Verbindung steht. In der Umgebung konnte zudem eine zweite tatverdächtige Person, eine 45-jährige Schweizerin, angehalten und kontrolliert werden. In welchem Zusammenhang sie mit dem Raub steht, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenberg hat eine Strafuntersuchung eröffnet. (mgt)