LANDFRAUEN BEWEGEN

Landfrauenküche gut fürs Gemüt

Kathrin Hasler

Sind Sie ebenfalls ein Fan der Sendung Landfrauenküche? Diese Sendung spricht viele Menschen an, weil sie Einblicke in die täglichen Herausforderungen und Alltagsprobleme von Bauernfamilien gewährt. Trotz der umfangreichen täglichen Arbeit und des einfachen Lebens ist die Freude an der Landwirtschaft, die von der gesamten Familie getragen wird, deutlich spürbar. Die Präsentation von neuen Innovationen und Betriebszweigen dieser landwirtschaftlichen Betriebe ist äusserst interessant und verdeutlicht, dass sich auch die Landwirtschaft kontinuierlich neu orientieren muss. Die Sendung präsentiert moderne Frauen, wie Irène Meier, die Gewinnerin der letzten Staffel, welche neben der Landwirtschaft und der Rolle als Mutter, auch als Lehrerin arbeitet. Es ist stets äusserst faszinierend zu beobachten, welche Gerichte diese Landfrauen aus eigenen und regionalen Produkten kreieren. Neben traditionellen und überlieferten Rezepten werden auch neue kulinarische Trends vorgestellt. So lässt sich Irène Meier gelegentlich von sozialen Medien zu neuen Kochideen inspirieren.

Solche Sendungen bieten mir die Möglichkeit, aus den täglichen Negativnachrichten auszutreten. Die gegenwärtige fragile Weltlage belastet sowohl mich und viele andere zunehmend. Weltpolitisch ereignen sich Entwicklungen, die man für unmöglich gehalten hätte. Historisch betrachtet gab es immer wieder Phasen der Unsicherheit, geprägt von politischer und wirtschaftlicher Instabilität, sowie das Aufkommen diktatorischer Regime. Momentan belastet uns der Krieg in der Ukraine, die brüchige Waffenruhe in Gaza, die Unsicherheiten in Venezuela und Iran und der Territorialanspruch der USA auf Grönland. Macht, Stärke und Einschüchterung dominieren zunehmend die Weltpolitik. Zwar verurteilt die Weltgemeinschaft die Verletzungen des Völkerrechts, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Missachtung demokratischer Werte. Der Respekt vor den mächtigen Akteuren scheint aber grösser als der Wille zur Durchsetzung gemeinsamer Regeln und Normen.

Die Schweiz ist in dieser aufgewühlten Welt nach wie vor ein Fels in der Brandung. Ein stabiler Arbeitsmarkt, solide Finanzen und ein hoher Lebensstandard sind bei uns selbstverständlich. Unser politisches System ermöglicht Diskussion und Kompromissfindungen. Dennoch sind viele Menschen in unserem Land verunsichert und unzufrieden! Wirklich arm sind Länder ohne Demokratien und Meinungsfreiheiten, Länder in Kriegen mit ihren Folgen und Länder ohne Perspektiven.

Nehmen wir uns mal eine Auszeit aus den täglichen «Bad News». Mit einem Ausflug, einem guten Buch, einem feinen Essen oder eben mit einer schönen Sendung wie der Landfrauenküche!

