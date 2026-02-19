IM RAMPENLICHT REGION – AARGAU

Die Vögeli Gruppe entwickelt ihre Führungsstruktur gezielt weiter. Mit einer klaren Aufgabenteilung zwischen strategischer Gruppenführung und operativer Verantwortung schafft das Unternehmen Raum ...

Volle Kraft voraus - gemeinsam die Zukunft gestalten

Die Vögeli Gruppe entwickelt ihre Führungsstruktur gezielt weiter. Mit einer klaren Aufgabenteilung zwischen strategischer Gruppenführung und operativer Verantwortung schafft das Unternehmen Raum für Zusammenarbeit, Entwicklung und nachhaltiges Wachstum.

Aus der Zimmerei Vögeli ist in den letzten Jahren eine vielseitige Firmengruppe entstanden, die Dienstleistungen weit über den klassischen Holzbau hinaus anbietet. Heute gehören neben der Vögeli Holzbau AG auch die Vögeli Holzbau AG Mellingen, die Vögeli Ingenieure AG, die Vögeli Architekten AG sowie die Vögeli Immobilien AG zur Gruppe. Ziel ist es, Kundinnen und Kunden ganzheitlich im Planen und Bauen mit Holz zu begleiten – von der Idee bis zur Umsetzung.

Das kontinuierliche Wachstum der Gruppe erfordert klare Strukturen und eine Führung, die Nähe zum Tagesgeschäft ebenso lebt wie den Blick für das Ganze.

Klare Aufgabenteilung – starke Zusammenarbeit

Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, übernehmen die Inhaber Peter Keller und Georg Nef seit Anfang 2026 gezielt gruppenübergreifende Führungsaufgaben. Sie konzentrieren sich auf die Führung, Koordination und Weiterentwicklung der gesamten Vögeli Gruppe. Diese Aufgabenteilung stärkt die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe, schafft Freiraum für strategische Themen und fördert die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens.

Vor diesem Hintergrund wurde die operative Verantwortung innerhalb der Vögeli Holzbau AG bewusst neu verteilt – mit Vertrauen in bewährte Führungskräfte.

Operative Führung aus eigener Stärke

Per 1. Januar 2026 übernahm Hampe Wüthrich die Geschäftsführung der Vögeli Holzbau AG. Mit über 35 Jahren Erfahrung bei Vögeli kennt er den Betrieb, die Kunden und die Abläufe aus eigener Praxis. Unterstützt wird er von den stellvertretenden Geschäftsführern Robin Hirt (seit 20 Jahren bei Vögeli) und Joël Zumsteg (seit 15 Jahren bei Vögeli).

Das Führungsteam vereint Fachkompetenz aus Umbau, Neubau und historischem Holzbau und steht für Engagement, Entscheidungsfreude und eine starke Verbundenheit mit dem Unternehmen. Alle drei sind im Betrieb gewachsen und leben die Werte der Vögeli Gruppe aus Überzeugung.

Mit dem Eintritt von Robin Hirt und Joël Zumsteg in die Geschäftsleitung setzt die Vögeli Gruppe bewusst auf Entwicklung aus den eigenen Reihen. Beide haben ihre Ausbildung als Zimmermann bei Vögeli in Kleindöttingen absolviert und sich erfolgreich zum Holzbau-Polier weitergebildet. Der Schritt steht beispielhaft für die Haltung des Unternehmens: Verantwortung teilen, Talente fördern und Perspektiven schaffen.

Erfahrung bleibt – Fokus auf Leidenschaft

Nach über 42 Jahren engagierter Tätigkeit tritt Toni Weiss aus der Geschäftsleitung der Vögeli Holzbau AG zurück. Dabei hinterlässt er bleibende Spuren: Mit seinem unermüdlichen Einsatz, seiner fachlichen Expertise und seiner humorvollen Art hat Toni die Unternehmenskultur der Vögeli Gruppe über Jahrzehnte hinweg geprägt.

Besonders hervorzuheben ist sein Engagement für den Nachwuchs: Seit den 1990er-Jahren hat er über 120 Lernende auf ihrem Weg ins Berufsleben begleitet, ihnen Wissen, Leidenschaft und Werte vermittelt. Seine Geduld, sein offenes Ohr und sein Herzblut für das Handwerk machen ihn zu einem Vorbild für Generationen von Holzbauprofis.

Trotz des Austritts aus der Geschäftsleitung bleibt Toni dem Unternehmen als Projektleiter und Berater erhalten. Künftig kann er sich noch intensiver seiner grossen Leidenschaft widmen: Projekte im historischen Holzbau, die er mit derselben Präzision und Liebe zum Detail betreut, die seine Karriere geprägt haben.

Die gesamte Vögeli-Familie dankt Toni herzlich für seine langjährige Hingabe, seine inspirierende Art und seine wertvolle Begleitung – und freut sich darauf, gemeinsam mit ihm weiterhin beeindruckende Bauwerke zu gestalten.

Gemeinsam gestalten

Die neue Führungsstruktur steht für Zusammenarbeit statt Hierarchie, für Verantwortung statt Abgrenzung und für Entwicklung statt Stillstand. Inhaber, Geschäftsleitung und Mitarbeitende ziehen gemeinsam an einem Strang – mit dem Ziel, die Stärken aller gezielt zu nutzen und die Vögeli Gruppe zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Die Vögeli Gruppe freut sich darauf, gemeinsam mit Mitarbeitenden, Kunden und Partnern neue Projekte anzugehen und weiterhin mit Begeisterung, Kompetenz und Innovationskraft mit Holz zu planen und zu bauen.

