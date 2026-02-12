Geschichten vom TIERLIGNADENHOF KAISTEN

Wie die Zeit vergeht! Es ist schon wieder ein ganzer Monat des neuen Jahres vergangen, und wir konnten einige Projekte verwirklichen. Aufgrund der Liegenschaften, des Umschwungs und der Ställe gibt es immer viele Dinge, die ...

2026 – wir kommen!

Wie die Zeit vergeht! Es ist schon wieder ein ganzer Monat des neuen Jahres vergangen, und wir konnten einige Projekte verwirklichen. Aufgrund der Liegenschaften, des Umschwungs und der Ställe gibt es immer viele Dinge, die anstehen, damit alles in einem ordentlichen Zustand bleibt und wir Tieren in Not vor allem ein artgerechtes Zuhause bieten können.

Wir haben im letzten Jahr einige wichtige Erneuerungen angestossen, die aus finanziellen und organisatorischen Gründen aber erst für dieses Jahr geplant sind. So werden wir beispielsweise eine begehbare Nagervoliere für unsere Meerschweinchen bauen lassen. Dafür wird ein Betonfundament erneuert und darauf eine Voliere aus Holz mit Gitterelementen gebaut. Wir freuen uns sehr über dieses Projekt, da wir unseren Meerschweinchen und anderen Nagern so eine tolle Anlage bieten können.

Ebenso haben wir die Zufahrt zum neuen Gebäude und zu den Ponys mit Sickerverbundsteinen ausstatten lassen. Für einige Tage herrschte wieder das Gefühl einer Grossbaustelle, aber die vielen Arbeiter haben Hand in Hand gearbeitet und in Kürze einen tollen Vorplatz gezaubert.

Für die Wellensittiche, die wir zum Ende des Jahres aufgenommen haben, haben wir ebenfalls eine Innenvoliere erstellen lassen. So haben sie endlich die Möglichkeit zu fliegen und aus dem kleinen Käfig der Vorbesitzerin auszuziehen.

Ein weniger erfreuliches, aber dringend notwendiges Projekt ist die Sanierung unseres Daches, unter dem wir Heu und Stroh lagern. Das Dach ist mehrere Jahrzehnte alt und wurde nur an den Stellen geflickt, an denen es nötig war. Deshalb ist es nicht dicht. Wir werden nun zusammen mit dem Zimmermann unseres Vertrauens das Projekt in Angriff nehmen. Ein Baugesuch wurde bereits gestellt.

Wir haben auch weitere Wunschprojekte im Kopf. So würden wir gerne den Vorplatz für unsere Ponys optimieren. Ausserdem werden wir wohl bald eine neue Waschmaschine und einen Trockner für die vielen Bettsachen und Decken für unsere Tiere kaufen müssen. Ausserdem sind zwei Wüstenrennmäuse bei uns eingezogen. Wir möchten unbedingt ein grösseres Terrarium für sie bereitstellen und prüfen derzeit verschiedene Optionen.

So wird es uns neben dem sowieso schon lebendigen Alltag nie langweilig, und wir arbeiten jeden Tag dafür, um die Unterbringung unserer Tiere zu verbessern und zu optimieren. Danke für jede Unterstützung, so dass wir weiterhin die Möglichkeit haben, unseren Schützlingen das beste Leben zu ermöglichen.

Liebe Grüsse vom

Tierlignadenhof-Team

