Geschichten für die Kleinen

  10.02.2026 Möhlin

Die monatlichen Buchstart-Veranstaltungen der Gemeindebibliothek Möhlin mit Leseanimatorin Nicole Rüegger und ihren Versen, Fingerspielen, Liedern und Geschichten richten sich an Kleinkinder und ihre erwachsenen Begleitpersonen. Nach den Veranstaltungen trifft man sich bei Zopf, Sirup ...

