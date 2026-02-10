Geschichten für die Kleinen

Die monatlichen Buchstart-Veranstaltungen der Gemeindebibliothek Möhlin mit Leseanimatorin Nicole Rüegger und ihren Versen, Fingerspielen, Liedern und Geschichten richten sich an Kleinkinder und ihre erwachsenen Begleitpersonen. Nach den Veranstaltungen trifft man sich bei Zopf, Sirup ...

Die monatlichen Buchstart-Veranstaltungen der Gemeindebibliothek Möhlin mit Leseanimatorin Nicole Rüegger und ihren Versen, Fingerspielen, Liedern und Geschichten richten sich an Kleinkinder und ihre erwachsenen Begleitpersonen. Nach den Veranstaltungen trifft man sich bei Zopf, Sirup und Kaffee. Die nächste Veranstaltung findet statt am Freitag, 13. Februar, 15 Uhr bis 15.30 Uhr, für Kinder im Alter von zirka drei 3 bis 5 Jahren. (mgt)