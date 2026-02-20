Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fricktaler Bibliothekare empfehlen

  20.02.2026 Fricktal

Matthias Strähl
Stadtbibliothek Rheinfelden

Hanns-Josef Ortheil
Schwebebahnen
Luchterhand, München, 2025. 318 Seiten

Hanns-Josef Ortheils neuer Roman spielt im Nachkriegsdeutschland der 1950er Jahre. Im Mittelpunkt der Handlung ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote