Fricktaler Bibliothekarinnen empfehlen

  16.01.2026 Fricktal

Anita Jäggli
Bibliothek Eiken-Münchwilen-Sisseln

Akikos stilles Glück (Roman)
Akiko lebt in selbstgewählter Einsamkeit als Single in Tokio. Per Zufall begegnet sie Kento, einer alten Schulliebe. Er ist ein Hikikomori, der nur in der Nacht, ...

