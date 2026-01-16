Fricktaler Bibliothekarinnen empfehlen

Anita Jäggli

Bibliothek Eiken-Münchwilen-Sisseln

Akikos stilles Glück (Roman)

Akiko lebt in selbstgewählter Einsamkeit als Single in Tokio. Per Zufall begegnet sie Kento, einer alten Schulliebe. Er ist ein Hikikomori, der nur in der Nacht, wenn überhaupt nach draussen geht. Als Akikos Mutter stirbt, entdeckt sie in ihrem Nachlass, dass ihr Leben auf einer grossen Lüge aufgebaut ist. Mit Kentos Hilfe will sie herausfinden, wer sie ist. Mit ihm zusammen macht sich Akiko auf eine Reise zu ihrer eigenen Geschichte. Währenddessen stellt sie sich immer wieder die Fragen: wie will ich zukünftig leben und habe ich den Mut jemanden zu lieben?

Erschienen im Blessing Verlag

Marc Raabe

Die Nacht (Thriller)

Reihe: Art Mayer, Band 3

Vor vielen Jahren verschwindet ein kleiner Junge und scheinbar interessiert sich niemand dafür. Als nun seine ältere Schwester Dana auch verschwindet, ist der Einzige, der sich dem Fall annimmt Art Mayer, Ermittler beim BKA. Der Grund dafür ist, dass er Danas Tochter Milla, die im gleichen Haus wohnt, ins Herz geschlossen hat. Mit seiner Kollegin Nele Tschaikowski geht er einem anonymen Hinweis nach, der sie in den Wald zu einer verlassenen Wohnwagensiedlung führt. Dort finden sie nicht nur einen angesehenen Berliner Richter tot auf, sondern auch mehrere namenlose Personen.

Erschienen im Ullstein Verlag.

Romy Fölck

Das Licht in den Birken

Thea kehrt nach zwanzig Jahren von Portugal in die Heimat zurück und findet zur Untermiete Platz auf einem Hof. Ein Neuanfang mit Fünfzig? War es die richtige Entscheidung, obwohl es einen guten Grund gab zurückzukehren?

Benno vermietet die Wohnung im alten Kesselhaus, weil er dringend Geld braucht und sein Hof zu wenig abwirft.

Nach einem Schicksalsschlag lebt er als Selbstversorger zurückgezogen. Als nun Thea in die Wohnung einzieht, ahnt er, dass das Zusammenleben nicht einfach wird. Mit dem Auftauchen von Juli, einer jungen Frau, wird das Chaos komplett.

Erschienen im Rowohlt Verlag

«Fricktaler Bibliothekarinnen empfehlen» erscheint einmal im Monat.