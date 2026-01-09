Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

LANDFRAUEN BEWEGEN

  09.01.2026 Kolumne

Der beste Zeitpunkt war vor 20 Jahren

Marianne Herzog, Oberhof

Ich bin eben dran, unsere vor zwei Jahren gepflanzten Spalier-Obstbäume zu schneiden. Das traue ich mir zu, bei den grossen, alten Bäumen müssen jedoch Profis ran. Da höre ich ein ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote