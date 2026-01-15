IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

ABSCHLUSS EXPODUO 2025

Vergangene Woche konnte anlässlich der Abschlusssitzung der ExpoDuo 2025 die Gewerbeausstellung der beiden Gewerbevereine GMS Mettauertal und GRL Regio Laufenburg endgültig abgeschlossen werden.

Das komplette Organisationskomitee traf sich in der Rhylounge14 in Wallbach, dem Lokal unseres OK-Mitgliedes Daniel Müller zur letzten Sitzung. Unter dem Motto «Kärntnerabend» wurden von der «Chefköchin Edeltraud» österreichische Spezialitäten aufgetischt; sehr feines Essen und guter Wein stimmten die Anwesenden auf die anschliessende Schlusssitzung ein. Eine tolle Ausstellung, die Aussteller und Besucher voll des Lobes, ein zufriedenes Organisationskomitee und ein ansprechender finanzieller Abschluss zeichnen diesen Anlass aus. Aus diesem Grund gab es wenig zu diskutieren, ein paar wenige Verbesserungsvorschläge wurden besprochen und protokolliert.

Nach dem anschliessenden Dessert – die einen mit einer feinen Zigarre – wurde noch in gemütlicher Runde weiterdiskutiert und in Erinnerung an die gelungene ExpoDuo geschwelgt. Die Akten sowie die Schlussrechnung werden noch final aufbereitet und an die beiden Gewerbevereine abgegeben, der Reingewinn hälftig verteilt. Damit ist die ExpoDuo 2025 endgültig ad acta gelegt und das OK aufgelöst.