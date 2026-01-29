Geschichten vom Tierlignadenhof Kaisten

Willkommen Georgi

Seit knapp zwei Wochen haben wir ein neues Familienmitglied. Sein Name ist Georgi, ein vierjähriger Continental-Bulldog-Rüde, den wir bereits letzten September kennengelernt hatten, weil sein ehemaliger Besitzer schon damals einen Platz für ihn suchte. Georgi ist erst jetzt bei uns eingezogen, da uns im letzten Herbst schlicht die Kapazität dazu fehlte, einen Hund mit solcherlei Krankheitsbildern zu übernehmen. Aufgrund seiner Umweltallergie und Futterunverträglichkeiten benötigt Georgi regelmässige Medikamente, Spezialfutter und muss zur Reduzierung von Allergenen und Juckreiz mehrmals pro Monat shampooniert werden. Zudem erfolgten in der Vergangenheit wiederholte Operationen an den Kreuzbändern, was zu Kosten von mehreren zehntausend Franken führte. Die gesundheitlichen Problembereiche von Georgi belasteten den ehemaligen Besitzer immens – nicht nur finanziell und wegen des hohen Zeitaufwands, auch emotional. Georgi hat sich seit seiner Ankunft bei uns schon recht gut eingelebt und sich ins Hunderudel integriert. Damit er noch mehr Sicherheit erlangen kann, haben wir uns an einen Tierkommunikator gewandt, welcher mit Georgi und uns in Kontakt steht. Obwohl Continental Bulldoggen nicht wie die englischen und französischen Bulldoggen als Qualzuchten eingestuft werden und aufgrund ihres athletischeren Körperbaus und eines weniger gedrungenen Schädels als gesünder als ihre Verwandten angesehen werden, sieht man am Beispiel von Georgi, dass auch diese Züchtung, welche seit dem Jahr 2022 vom Zucht-Dachverband FCI provisorisch anerkannt ist, nicht unproblematisch ist. Unsere französische Bulldogge Amy leidet genau wie Georgi an einer Futtermittelallergie und weist zusätzlich Beschwerden wegen ihrer kurzen Schnauze, engen Nasenlöchern und einem zu langen Gaumensegel auf. Bulldoggen im Allgemeinen sind rassetypisch anfällig für bestimmte gesundheitliche Probleme, die sie von jung auf ein Leben lang begleiten. Besonders französische Bulldoggen müssen sich oft bereits in jungen Jahren etlichen Operationen unterziehen: zu kleine Nasenlöcher, Verengungen im Mund- und Gaumenbereich, vergrösserte Gaumensegel sowie Wirbelsäulendeformitäten aufgrund von angeborenen Anomalien der Rute.

Wir sind uns bewusst, dass es Züchter gibt, welche den Fokus vermehrt auf die Gesundheit von Bulldoggen legen und ihre Zucht mit Herz und Seele verfolgen – trotzdem ist es eine Realität, dass sich Bulldoggen keiner guten Gesundheit erfreuen. Uns ist es wichtig, die Menschen dazu zu bewegen, sich vor der Anschaffung eines Hundes oder anderen Tieres über die Rasse genaustens zu informieren und den Kauf von Qualzucht betroffenen Arten nicht zu unterstützen. Neben dem Tierleid führt die Anschaffung eines solchen Hundes aufgrund der körperlichen und meist chronischen Beschwerden nicht selten zu extrem hohen Tierarztkosten im vier- bis fünfstelligen Bereich. Was am Ende bleibt, ist Überforderung und Tiere, welche wieder abgegeben werden.

