Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gegen Kinderarbeit

  08.01.2026 Oeschgen
Die Sternsinger gestalteten auch den Gottesdienst zu Dreikönig mit. Foto: zVg
Die Sternsinger gestalteten auch den Gottesdienst zu Dreikönig mit. Foto: zVg

Erfolgreiche Sternsingeraktion

«Andere sind so arm – und wir haben alles. Das ist nicht gerecht. Da muss man etwas tun.» Carolina aus Oeschgen weiss genau, warum sie dieses Jahr bei den Sternsingern mitmacht.

Sie will viel Geld sammeln für arme Kinder, ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote