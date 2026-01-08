Gegen Kinderarbeit

«Andere sind so arm – und wir haben alles. Das ist nicht gerecht. Da muss man etwas tun.» Carolina aus Oeschgen weiss genau, warum sie dieses Jahr bei den Sternsingern mitmacht.

Erfolgreiche Sternsingeraktion



Sie will viel Geld sammeln für arme Kinder, damit sie nicht arbeiten müssen, sondern zur Schule gehen können und Freizeit haben. Und dieses Ziel wurde auch erreicht: Die insgesamt 15 Kinder mit fünf Begleitpersonen, die am Samstag und am Sonntag auf den Strassen Oeschgens unterwegs waren, sammelten den stolzen Betrag von 1905 Franken und 25 Rappen. Dazu kommt noch das Geld aus der Kollekte im Dreikönigsgottesdienst. Organisatorin Christina Kessler ist sehr zufrieden, geht es beim Sternsingen doch nicht nur ums Geld, sondern auch darum, Menschen die Freude von Weihnachten weiterzusagen und den Segen für ihre Häuser zu bringen.

Dabei legten die Jungs und Mädchen viele Schritte durch den knirschenden Glitzerschnee zurück und waren erfüllt von ihrer Mission, die Welt ein bisschen gerechter zu machen. (mgt)