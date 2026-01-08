Fricktaler Bibliothekarinnen empfehlen

Susanne Gregor Halbe Leben Der Roman handelt von einem ganz wichtigen Thema in unserem westeuropäischen Leben: Es geht um die guten Seelen, die aus Osteuropa im Zwei-Wochen-Rhythmus zu uns kommen, um unsere Eltern zu pflegen.

Susanne Gregor

Halbe Leben

Der Roman handelt von einem ganz wichtigen Thema in unserem westeuropäischen Leben: Es geht um die guten Seelen, die aus Osteuropa im Zwei-Wochen-Rhythmus zu uns kommen, um unsere Eltern zu pflegen.

Klara, ihr Mann und ihre Tochter leben in einem Haus auf dem Land in Österreich. Nach einem Schlaganfall nehmen sie Klaras Mutter Irene bei sich auf. Da Klara, erfolgreiche Architektin, sich aber damit überlastet fühlt und ihr gewohntes Leben zurückhaben will, stellen sie Paulina ein, eine Pflegerin aus der Slowakei. Sie kümmert sich im Zwei-Wochen-Rhythmus mit einem anderen Pfleger um Irene. Alle mögen Paulina und schnell wird sie zur unentbehrlichen Stütze in der Familie, der man noch diesen und jenen Extradienst auftragen kann. Dafür erhält sie ein grosszügiges Geschenk und einen zusätzlichen Geldschein und alles ist wunderbar. Und schliesslich ist man eigentlich schon befreundet. Während sich Paulina immer stärker für Irene und ihre Familie aufopfert, entfremdet sie sich zunehmend von ihren eigenen Söhnen in der Slowakei, die während ihrer Abwesenheit von ihrer Schwiegermutter betreut werden. Der wachsende innere Konflikt und das Gefühl, zwischen zwei Welten zerrissen zu sein, stauen sich in ihr auf, bis die Wut überhandnimmt.

Judith Rossell

Midwatch

Es wird richtig spannend, aber auch lustig in diesem abenteuerlichen Roman für Kinder ab der 6. Klasse. Die schönen Illustrationen und die vielen nützlichen Tipps für angehende Detektivinnen runden das Buch wunderbar ab.

Maggie wird in das Midwatch Institut für unerwünschte Mädchen geschickt. Sie erwartet das Schlimmste, doch dann stellt sie fest, dass die Fächer, die gelehrt werden anders sind als im alten Internat. Sie lernen zum Beispiel Fechten und Verstecken, denn Midwatch ist eine geheime Ausbildungsstätte für Ermittlerinnen. Schon bald wartet der erste Fall auf Maggie und ihre Freundinnen, bei dem sie die verschwundene Miss Fenchurch aufspüren müssen.

Michael Petrowitz

Die unendliche Klassenfahrt – Spuk auf Burg Hammelstein

Das humorvolle Kinderbuch «Die unendliche Klassenfahrt – Spuk auf Burg Hammelstein» bietet spannende Unterhaltung für Leserinnen und Leser ab etwa 10 Jahren. Die Geschichte verbindet Schulalltag, Mystery-Elemente und eine gute Portion Chaos, sodass man beim Lesen oft schmunzeln muss.

Die Klasse landet auf einer alten Burg, auf der es angeblich spukt – und schnell wird klar, dass an den Gerüchten etwas dran sein könnte. Die Figuren sind lebendig gezeichnet, besonders die chaotischen Lehrkräfte und die mutigen Kinder, die sich nicht so leicht einschüchtern lassen.

Mit viel Witz und unerwarteten Wendungen entwickelt sich eine leicht gruselige, aber immer kindgerechte Geschichte, die auch Lesemuffel gut abholt. Eine klare Empfehlung für alle, die lustige Abenteuer mit einem Hauch Spuk lieben!

