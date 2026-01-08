Immobilien
Fricktaler Bibliothekarinnen empfehlen

  08.01.2026 Fricktal

Susanne Gregor
Halbe Leben
Der Roman handelt von einem ganz wichtigen Thema in unserem westeuropäischen Leben: Es geht um die guten Seelen, die aus Osteuropa im Zwei-Wochen-Rhythmus zu uns kommen, um unsere Eltern zu pflegen.

Klara, ihr Mann und ihre ...

