Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein Jahrhundert Lebenserfahrung

  13.01.2026 Rheinfelden
Letizia Cozzolino konnte ihren runden Geburtstag feiern. Stadtpräsidentin Claudia Rohrer (rechts) überbrachte die besten Wünsche von Stadt und Kanton. Foto: zVg
Letizia Cozzolino konnte ihren runden Geburtstag feiern. Stadtpräsidentin Claudia Rohrer (rechts) überbrachte die besten Wünsche von Stadt und Kanton. Foto: zVg

Am Donnerstag, 1. Januar 2026, durfte Letizia Cozzolino einen ganz besonderen Tag erleben: Im Tertianum Salmenpark Rheinfelden feierte sie ihren 100. Geburtstag.

Umgeben unter anderem von ihrer Tochter nahm die Jubilarin die offiziellen Glückwünsche der Stadt Rheinfelden ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote