Ein Jahrhundert Lebenserfahrung

Am Donnerstag, 1. Januar 2026, durfte Letizia Cozzolino einen ganz besonderen Tag erleben: Im Tertianum Salmenpark Rheinfelden feierte sie ihren 100. Geburtstag.

Umgeben unter anderem von ihrer Tochter nahm die Jubilarin die offiziellen Glückwünsche der Stadt Rheinfelden entgegen. Stadtpräsidentin Claudia Rohrer, unterstützt durch Nicolás Schmid, Leiter Stadtmarketing, und Rathausweibel Marcel Hauri, überbrachte die offiziellen Grüsse und Glückwünsche im Namen des Stadtrats und des Regierungsrats des Kantons Aargau. Als Zeichen der Hochachtung erhielt Frau Cozzolino zwei grosse Blumensträusse in den Farben von Stadt und Kanton. Die rüstige Jubilarin wuchs in Italien in einer Grossfamilie mit neun Geschwistern auf, hat zwei Töchter und erfreut sich aktuell an zwölf Ur-Enkeln. Sie zeigte sich sichtlich erfreut und genoss den Besuch in vollen Zügen. «Ein 100. Geburtstag ist ein aussergewöhnliches Ereignis. Es ist beeindruckend, was Frau Cozzolino erlebt hat, und schön, dass sie dieses Jubiläum feiern darf», so Claudia Rohrer. (mgt)