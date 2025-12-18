IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

Liebe Kundinnen, liebe Kunden Nach 41 Jahren tierärztlicher Tätigkeit, davon 29 Jahre in der Kleintierklinik Am Sonnenberg in Möhlin, ...

Geschäftsübergabe /Pensionierung Markus Müller

Kleintierklinik Am Sonnenberg, Möhlin

Liebe Kundinnen, liebe Kunden

Nach 41 Jahren tierärztlicher Tätigkeit, davon 29 Jahre in der Kleintierklinik Am Sonnenberg in Möhlin, ziehe ich mich auf Ende 2025 aus dem Berufsleben zurück.

Bei Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, bedanke ich mich herzlich für die langjährige Treue und für das entgegengebrachte Vertrauen sowie die unzähligen, lehrreichen und emotional bereichernden Momente im Kontakt mit Tier und Mensch.

Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass mein langjähriger Geschäftspar tner, Daniel Zulauf, Dr. med. vet. ECVS, die vollständige Geschäftsleitung übernimmt und Sie weiterhin mit seinem Team an den beiden Standorten Möhlin und Laufenburg betreut.

Meinem Nachfolger Daniel Zulauf, dem gesamten Team und Ihnen, liebe Kundschaft, wünsche ich von Herzen alles Gute und eine stimmungsvolle Adventszeit.

Markus Müller

Geschäftsübernahme – Daniel Zulauf Kleintierklinik Am Sonnenberg, Möhlin

Nach 16 Jahren gemeinsamer Geschäftsleitung mit meinem geschätzten Kollegen Markus Müller freue ich mich, ab 1.1.2026 die vollständige Geschäftsleitung der Kleintierklinik Am Sonnenberg zu übernehmen. Ich werde alles daransetzen, die erfolgreiche Entwicklung der Kleintierklinik Am Sonnenberg fortzusetzen und Sie mit dem gesamten Team auch in Zukunft kompetent und persönlich zu beraten.

Herzlichen Dank, dass Sie auch weiterhin unsere Klinik/Praxis für die Gesunderhaltung Ihrer Hunde, Katzen und Heimtiere berücksichtigen.

Markus Müller und Ihnen, geschätzte Kundschaft, wünsche ich alles Gute und ruhige Festtage.

Daniel Zulauf und das Team der Kleintierklinik Am Sonnenberg

Kleintierklinik Am Sonnenberg

Schaufelgasse 28, 4313 Möhlin

Telefon. 061 851 10 25

www.kleintierklinik-am-sonnenberg.ch