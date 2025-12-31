«Gemeinsam statt einsam»

Zum dritten Mal in Folge haben die beiden Kaisterinnen Patricia Fricker und Alessia Scapin auf eigene Kosten eine Weihnachtsfeier im Pfarreiheim organisiert. Eingeladen waren alle, die das Fest nicht allein verbringen, sondern in gemütlicher Geselligkeit ein paar schöne Stunden erleben wollten. Wenn auch krankheitsbedingt dieses Jahr die Runde etwas kleiner ausfiel als in den beiden Vorjahren, so tat das der guten Stimmung keinen Abbruch. An Heiligabend sollte niemand allein sein müssen, erklärten in Möhlin unlängst die Organisatorinnen um Elena Giamminelli und Sandra De Minico (die NFZ berichtete). Und so feierten gegen siebzig Personen im Pfarreizentrum Schallen «Wiehnachte Zäme». (nfz)

So schön war «Wiehnachte Zäme»

Rund siebzig Personen kamen zusammen



Die offene Weihnachtsfeier «Wiehnachte Zäme» an Heiligabend im Pfarreizentrum Schallen war geprägt von lachenden Gesichtern und einer entspannten, herzlichen und warmen Atmosphäre. Menschen, die sich zuvor nicht kannten, kamen ganz selbstverständlich miteinander ins Gespräch. Freiwillige nahmen sich Zeit zum Zuhören und ermöglichten einen wertvollen Austausch. Es entstanden Gespräche voller Offenheit, Herzlichkeit und ehrlicher Nähe.

Rund siebzig Personen kamen zusammen, um diesen besonderen Moment zu teilen. Gemeinsam wurde gegessen, gesungen und zu «Feliz Navidad» getanzt. Lachen, Musik und Freude erfüllten den Raum. Ein liebevoll gestaltetes Dessertbuffet offeriert von einer Bäckerei rundete den Abend ab und lud zum Verweilen und Geniessen ein. Die Geschenke wurden dankbar angenommen und die Spenden erwiesen sich als sehr bereichernd: liebevolle Blumendekoration von Blumengeschäften, sorgfältig gestaltete Tischkarten, gestrickte Geschenke aus dem Kreativ-Atelier und Kerzen, liebevoll verpackt, vom gemeinnützigen Frauenverein Möhlin, sowie ein organisierter Fahrdienst trugen wesentlich zum Gelingen des Festes bei. Ein besonderer Dank gilt den engagierten Freiwilligen, die mit ihrem Einsatz, ihrer Herzlichkeit und ihrer Zeit diese Feier überhaupt möglich gemacht haben. (mgt)

«Persönlich, familiär und einfach schön»

Gelungene Weihnachtsfeier im Kaister Pfarreiheim

«Gemeinsam statt einsam»: Unter diesem Motto luden auch dieses Jahr wieder zwei Frauen zu einem schönen Fest mit Essen, Spielen, Musik und festlicher Stimmung ins Pfarrheim in Kaisten ein. Die Teilnehmenden erlebten einen gemütlichen Abend, geprägt von guter Stimmung.

Susanne Hörth

«Obwohl wir uns alle nur einmal im Jahr sehen, ist es tatsächlich schon richtig vertraut», freut sich Patricia Fricker. Die Kaisterin spricht von der Weihnachtsfeier, die sie und Alessia Scapin dieses Jahr bereits zum dritten Mal in Folge am 25. Dezember im Pfarreiheim Kaisten organisierten. Die beiden Frauen hatten wiederum alle eingeladen, die sich vom Motto «gemeinsam statt einsam» angesprochen fühlten und zusammen mit anderen Menschen ein geselliges Fest verbringen wollten. Inklusive der Helfenden nahmen dieses Jahr 15 Personen teil. Damit fiel die Gemeinschaft etwas kleiner aus als in den beiden Vorjahren. Wenn sich weniger vom Motto angesprochen fühlten, sei das aber auch ein gutes Zeichen, meint Patricia Fricker. «Dann waren dieses Mal hoffentlich nicht so viele allein.»

Leid tut es ihr für jene Personen, die sich aufgrund einer Erkrankung kurzfristig vom Fest abmelden mussten. Ebenso sind ihre Gedanken bei den drei Menschen, die in den Vorjahren ebenfalls dabei waren, denen jedoch infolge familiärer Schicksalsschläge in diesem Jahr nicht zum Feiern zumute war.

Vertraute Stimmung

Auch wenn die Gruppe etwas kleiner war als in den Vorjahren, tat dies der Stimmung keinerlei Abbruch. Nach der Begrüssung – viele kannten sich ja bereits von den ersten beiden Durchführungen – wurden die guten Gespräche bei ebenso gutem Essen weitergeführt. «Ein Mann, der das erste Mal dabei war, meinte, man spüre gut, dass sich einige schon von den letzten Anlässen kennen. Es sei eine sehr vertraute Stimmung», erzählt Patricia Fricker.

Neben den bereits obligaten Spaghetti mit diversen Saucen gab es dieses Mal auch Braten, Gemüse und Beilagen. «Und natürlich ganz viel Dessert», lacht Patricia Fricker. Das feine Essen wurde genossen, es wurde geplaudert, musiziert und wiederum Lotto gespielt.

Es sei ein wirklich schöner, gelungener Abend gewesen, sind sich die Organisatorinnen einig. Mit einem Lachen fügt Patricia Fricker an: «Entsprechend spät wurde es dann auch.»

Auf die Frage, ob es diese Feier auch im nächsten Jahr wieder geben werde, antwortet sie mit einem klaren Ja. «Obwohl wir dieses Mal nicht so viele waren, war es sehr persönlich, familiär und einfach richtig schön.»