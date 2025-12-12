Am 13. Dezember erstrahlen in der Schweiz wieder «Eine Million Sterne» der Caritas: Hunderte Freiwillige bringen mit unzähligen Kerzen Licht in die Dunkelheit – als Symbol der Solidarität mit den von Armut betroffenen Menschen. In Frick fand die Aktion bereits am 6. ...

Am 13. Dezember erstrahlen in der Schweiz wieder «Eine Million Sterne» der Caritas: Hunderte Freiwillige bringen mit unzähligen Kerzen Licht in die Dunkelheit – als Symbol der Solidarität mit den von Armut betroffenen Menschen. In Frick fand die Aktion bereits am 6. Dezember im Rahmen des gut besuchten Weihnachtsmarktes statt. Die katholische Kirchengemeinde Frick/Gipf-Oberfrick und Oeschgen war mit mehreren Ständen vertreten: Am Stand der Religionsschüler der 7. Klasse erstrahlten rund 300 Kerzen. Die Jubla Frick bot ihre jährliche Kerzenzieh-Aktion an, die Missionsgruppe «El Mundo» verwöhnte die Gäste mit Chili con Carne und Glühwein und sorgte für das leibliche Wohl der Marktbesucher. Die Mitglieder der Kirchenpflege und des Pfarreirats verteilten Leckerli und luden zum Gespräch ein. (mgt)

Weitere «Eine Million Sterne»-Aktionen in der Region: Kaisten: 13. Dezember, 17.00 Uhr; Illumination bei der kath. Kirche mit Lebkuchen und Tee; 18 Uhr Gottesdienst zum Thema Armut.

Wittnau: 13. Dezember, 17.30 Uhr; Gottesdienst, mit dem Lichter-Anzünden für Frieden und Gerechtigkeit; 18.00 Lichtfeier mit Musik und Gebeten; 18.30 Schluss der Andacht

Zeihen: 13. Dezember, 17:30 Uhr, Familiengottesdienst in der kath. Kirche Zeihen

