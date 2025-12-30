Auch im Jahr 2026 bietet der Aargauische Anwaltsverband seine unentgeltliche Rechtsauskunft im Bezirk Laufenburg an. In Laufenburg: Rathaus, in der Regel jeden 1. Montag im Monat, von 17.30 bis 18.30 Uhr, erstmals am 5. Januar 2026. In Frick: Gemeindehaus, in der Regel jeden 3. Montag im Monat, ...

Auch im Jahr 2026 bietet der Aargauische Anwaltsverband seine unentgeltliche Rechtsauskunft im Bezirk Laufenburg an. In Laufenburg: Rathaus, in der Regel jeden 1. Montag im Monat, von 17.30 bis 18.30 Uhr, erstmals am 5. Januar 2026. In Frick: Gemeindehaus, in der Regel jeden 3. Montag im Monat, von 17.30 bis 18.30 Uhr, erstmals am 19. Januar 2026. Die Ratsuchenden werden gebeten, sich bis um 18 Uhr am jeweiligen Ort einzufinden.

Die vom Anwaltsverband getragene unentgeltliche Rechtsauskunft steht den Ratsuchenden im Rahmen einer Kurzbesprechung zur Verfügung für Auskünfte, zur Lösung einfacher Rechtsprobleme aus dem Alltag oder die Weiterleitung an die zuständige Stelle/Behörde bei komplexeren Fragen. (mgt)