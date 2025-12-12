PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK – AUFLÖSUNG

PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK – AUFLÖSUNG12.12.2025 Fricktal
Anders schauen
Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein?
In einer Serie stellen wir Interessantes vor.
1. Der Schriftsteller Christian Haller wohnt in Lauenburg (Antwort a).
1. Der Schriftsteller Christian Haller wohnt in Lauenburg (Antwort a).
2. Für «Sich lichtende Nebel» erhielt er 2023 den Schweizer Buchpreis (Antwort b).
Wir gratulieren Judith Scharf aus Rheinfelden für die richtige Antwort und zum Gewinn des Einkaufsgutscheins über 50 Franken. (nfz)