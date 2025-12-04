IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

50 Jahre Knecht Reisen AG in Frick – Ein halbes Jahrhundert voller Abenteuer und Leidenschaft!

Seit fünf Jahrzehnten begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden auf Reisen rund um den Globus. Mit über 170 Jahren geballter Erfahrung in unserem Team sind wir viel mehr als nur ein Reisebüro – wir sind Ihre persönlichen Wegbegleiterinnen für unvergessliche Erlebnisse.

Unsere Leidenschaft fürs Reisen und die Freude am Beraten sind fest in unserer DNA verankert. Als familiäre, traditionsbewusste Unternehmung mit modernem Arbeitsstil verbinden wir das Beste aus beiden Welten: Verlässlichkeit und Innovation.

Wir planen Ihre Reisen sorgfältig und individuell – mit persönlichen Tipps, die Ihre Feriendestination zu etwas ganz Besonderem machen.

Ob klassische Traumziele oder aussergewöhnliche Wünsche: Wir freuen uns darauf, ganz besondere, persönliche Reisen für Sie zu gestalten. Ob Badeferien, eine spannende Städtereise nach London oder eine individuelle Mietwagenrundreise in Skandinavien, Kanada oder den USA – und für Abenteuerlustige planen wir sehr gerne massgeschneiderte Safaris in Afrika oder Expeditionsreisen in die Antarktis. Auch weltweite Schiffsreisen, Gruppen- und Vereinsreisen sowie Familienferien gehören zu unserem vielfältigen Portfolio.

Besuchen Sie uns am 6. Dezember 2025 am Weihnachtsmarkt in Frick, direkt vor unserem Büro oder jeweils von Montag bis Samstag in unserem Reisebüro an der Hauptstrasse 45 in Frick.