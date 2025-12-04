Fricktaler Bibliothekarinnen empfehlen

Doreen Pforte

Susanne Abel

Du musst meine Hand fester halten

Die Geschichte des kleinen Hartmut, der am Ende des Zweiten Weltkriegs ohne Erinnerung aufgefunden wird, geht unter die Haut. Er wächst in einem katholischen Kinderheim auf, welches von Nonnen geführt wird. Es herrschen strenge Regeln, Strafen sind an der Tagesordnung. Dort trifft er die ebenfalls kriegstraumatisierte Margret – der Roman ist keine leichte Kost, aber genau darin liegt die Kraft dieses Buches. Die Autorin zeigt eindrucksvoll, wie tief Traumata in Menschen wirken können – über Jahrzehnte hinweg und wie die Schatten der Vergangenheit auch die spätere Generation prägen. Packend und berührend geschrieben, die Geschichte lässt einen nicht mehr los.

Dr. Edward M. Hallowell

ADHS einfach erklärt

Dieses Buch ist ein Gamechanger. Der weltweit bekannte ADHS-Experte Dr. Edward M. Hallowell erklärt auf erfrischende Weise ein komplexes Phänomen und bietet grundlegende Hilfe zur Bewältigung des Alltags. Die ansprechend gestalteten, kurzen und prägnanten Kapitel ermutigen Betroffene und Angehörige, das Thema mit Humor zu betrachten. Der Autor erklärt klar und verständlich, was ADHS ist, wie es sich manifestiert und wie man damit umgeht. Ein sehr persönliches Buch – lebensverändernd. Unbedingt lesen!

Ursula Poznanski

Erebos 3

Für alle Erebos-Fans gibt es jetzt die Fortsetzung. Zweimal ist Nick Dunmore bereits mit heiler Haut den Fängen des Spiels entkommen. Nun aber erwacht die Welt von Erebos erneut auf seinem Computer zum Leben und zwingt ihn, sich als Dunkelelf Sarius ihren Rätseln zu stellen. Er und seine Freunde werden auf eine Suche geschickt, ohne zu wissen, was sie eigentlich finden sollen. Doch eins ist klar: Es geht um Leben und Tod. Eine gelungene Rückkehr in die Welt von Erebos, die auch nach so langer Zeit nicht langweilig wird. Wer die ersten beiden Bände verschlungen hat, der kann getrost zu Erebos 3 greifen.

Für Jugendliche und Erwachsene ab 14 Jahren

