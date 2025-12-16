Einbrecher treiben ihr Unwesen – auch im Fricktal

Erster Tatort war ein Mehr familienhaus in Baden am Freitag, 12. Dezember. Durch den Türspion beobachtete ein Bewohner, wie sich drei Unbekannte an der Türe der Nachbarswohnung zu schaffen machten, sie gaben aber auf, als die massive Tür nicht nachgab. Der Nachbar wählte den ...

Erster Tatort war ein Mehr familienhaus in Baden am Freitag, 12. Dezember. Durch den Türspion beobachtete ein Bewohner, wie sich drei Unbekannte an der Türe der Nachbarswohnung zu schaffen machten, sie gaben aber auf, als die massive Tür nicht nachgab. Der Nachbar wählte den Polizeinotruf. Patrouillen der Stadtpolizei Baden waren rasch zur Stelle und verhafteten die drei Männer. Im Auto mit französischen Kontrollschildern fanden sich Einbruchswerkzeuge, eine Taschenlampe und Gartenhandschuhe. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Belgier und einen Kroaten im Alter von 23, 43 und 46 Jahren. Keiner von ihnen hat einen Wohnsitz in der Schweiz.

Während die Kantonspolizei noch mit der Inhaftierung des Trios beschäftigt war, löste sie kurz nach 18.30 Uhr nach einem Einbruch in Vordemwald die nächste Fahndung aus und nur 20 Minuten später erfasste die Überwachungskamera eines Einfamilienhauses in Kleindöttingen drei Einbrecher, was eine weitere Fahndung mit etlichen Patrouillen in Gang setzte. In beiden Fällen konnte die Täterschaft jedoch entkommen.

Bei ihrer Heimkehr später am Abend mussten auch die Bewohner dreier Häuser in Möhlin, Rheinfelden und Windisch erkennen, dass sie während ihrer Abwesenheit ungebetenen Besuch von Einbrechern hatten. (mgt)