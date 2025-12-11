Ein Konzert wie aus dem Bilderbuch

Mit grossen und kleinen Zuhörerinnen und Zuhörern ging das Bilderbuchkonzert «Dr. Brumm feiert Weihnachten», nach dem Buch von Daniel Napp, am letzten Sonntag im Steinli-Chäller über die Bühne. In der stimmungsvollen Vorweihnachtszeit gestalteten Bibliothek und ...

Mit grossen und kleinen Zuhörerinnen und Zuhörern ging das Bilderbuchkonzert «Dr. Brumm feiert Weihnachten», nach dem Buch von Daniel Napp, am letzten Sonntag im Steinli-Chäller über die Bühne. In der stimmungsvollen Vorweihnachtszeit gestalteten Bibliothek und Musikschule gemeinsam ein besonderes Erlebnis aus Geschichte, Musik und Bildern.

Das junge Publikum verfolgte aufmerksam die weihnachtlichen Abenteuer von Dr. Brumm, musikalisch begleitet von den Klavierschülerinnen der Klavierklasse von Daria Würz. Die gelungene Verbindung von Vorlesen und Musik sorgte für eine warme, festliche Stimmung und wurde vom Publikum mit viel Begeisterung aufgenommen. Ein schöner Nachmittag, der Lust auf weitere gemeinsame Veranstaltungen machte. (mgt)