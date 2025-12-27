BAUERNHOFWEIHNACHT

Auf dem Eulenhof in Möhlin feierte die reformierte Kirche ein besonderes Krippenspiel: Ein Engel erschien und verkündete den über 100 Zuschauern die Geburt des Retters. Die Menschenmasse machte sich auf den Weg und erlebte auf Stationen rund um den Hof die Weihnachtsgeschichte. Die ...

Auf dem Eulenhof in Möhlin feierte die reformierte Kirche ein besonderes Krippenspiel: Ein Engel erschien und verkündete den über 100 Zuschauern die Geburt des Retters. Die Menschenmasse machte sich auf den Weg und erlebte auf Stationen rund um den Hof die Weihnachtsgeschichte. Die Rollen wurden hauptsächlich von den Religionsschülern der dritten Klasse und von Freiwilligen gespielt. Es wurden Weihnachtslieder gesungen, begleitet von der Musikgesellschaft Möhlin. Am Schluss beim Stall angekommen, fand man das Jesuskind in einer Futterkrippe liegen, eingewickelt in eine Stoffwindel. Zur Feier gab es in der Scheune Punsch und Gebäck, vorbereitet von Freiwilligen der reformierten Kirche. (mgt)