Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

BAUERNHOFWEIHNACHT

  27.12.2025 Möhlin
Foto: zVg
Foto: zVg

Auf dem Eulenhof in Möhlin feierte die reformierte Kirche ein besonderes Krippenspiel: Ein Engel erschien und verkündete den über 100 Zuschauern die Geburt des Retters. Die Menschenmasse machte sich auf den Weg und erlebte auf Stationen rund um den Hof die Weihnachtsgeschichte. Die ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote