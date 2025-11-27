IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

«5 Jahre TC Training Center Frick – ein starkes Jubiläum»

Das TC Training Center feiert am 5. Dezember 2025 sein Fünf-Jahre-Jubiläum. Seit der Eröffnung steht das Center für gesundheitsorientiertes Training, persönliche Betreuung und eine Gemeinschaft, in der man sich wohlfühlt.

In den vergangenen fünf Jahren ist ein Ort entstanden, an dem Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen und Beschwerden Unterstützung finden. Als krankenkassenanerkanntes Gesundheitszentrum bietet das TC Training Center hochwertige Trainingsmöglichkeiten und individuelle Lösungen für mehr Wohlbefinden im Alltag.

Mit den täglichen Öffnungszeiten von 05.00 bis 24.00 Uhr – an 365 Tagen im Jahr – bleibt das Training für alle gut zugänglich, egal zu welcher Tageszeit.

Das Team dankt allen Mitgliedern für ihre Treue und freut sich darauf, auch in Zukunft viele Menschen auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Lebensqualität zu begleiten.

Widengasse 5, 5070 Frick

Ansprechperson:

Luisa Schulze (Clubleitung)

frick@tc-training.fit

Tel. 062 875 95 95