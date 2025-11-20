IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

„Ich repariere lieber Velos als Belege zu sortieren.“ Was Tim Meier, Inhaber von Velomeier in Rheinfelden, mit einem Augenzwinkern sagt, beschreibt gut, worum es in seinem Alltag geht: Tempo, Präzision und ...

Die clevere Buchhaltungslösung für KMU

„Ich repariere lieber Velos als Belege zu sortieren.“ Was Tim Meier, Inhaber von Velomeier in Rheinfelden, mit einem Augenzwinkern sagt, beschreibt gut, worum es in seinem Alltag geht: Tempo, Präzision und Freude an der Arbeit. Wenn es um seine Buchhaltung geht, darf es aber ruhig etwas digitaler zu- und hergehen.

Seit Tim Meier seine Administration mit pebe Live erledigt, hat er den perfekten Gang gefunden. Die Online-Buchhaltungssoftware bietet alles, was ein kleiner Betrieb braucht – ohne komplizierte Programme oder technische Hürden. „Ich schreibe meine Rechnungen direkt im System, erfasse Zahlungen und sehe auf einen Blick, wie mein Geschäft läuft. Alles funktioniert über den Browser – egal ob im Laden oder unterwegs.“

Die Peter Haller Treuhand AG hat ihn bei der Einführung von pebe Live begleitet. Gemeinsam wurden die Grundlagen eingerichtet, Kontenpläne angepasst und erste Buchungen gemacht. Heute führt Tim Meier seine Buchhaltung weitgehend selbst – und kann sich dabei jederzeit auf den fachlichen Rückhalt seines Treuhänders verlassen.

„Wenn ich Fragen habe, ist jemand da, der mein Geschäft kennt. Und wenn es um den Jahresabschluss oder die Steuererklärung geht, übernimmt Peter Haller Treuhand direkt die Daten aus pebe Live. Ich muss nichts mehr doppelt erfassen, keine Unterlagen zusammentragen oder Belege hin- und herschicken.“

Das System ist komplett cloudbasiert, Updates laufen automatisch im Hintergrund, und die Daten liegen sicher in der Schweiz. So bleibt die Buchführung übersichtlich, aktuell und gesetzeskonform – ohne Mehraufwand.

Für die Peter Haller Treuhand AG ist pebe Live ein wichtiges Instrument, um ihren KMU-Kunden mehr Eigenständigkeit und Transparenz zu ermöglichen. „Viele Unternehmerinnen und Unternehmer möchten ihre Zahlen selbst im Griff haben, aber trotzdem auf professionelle Unterstützung zählen“, erklärt Peter Haller. „Mit pebe Live schaffen wir genau diese Verbindung: einfach selbst buchen, und bei Bedarf stehen wir beratend zur Seite.“

Auch Tim Meier schätzt diese Balance. „Ich habe heute viel mehr Verständnis für meine Zahlen. Ich sehe, was funktioniert, wo ich investieren kann, und fühle mich sicher, weil ich weiss, dass ein Profi über alles schaut. So habe ich mehr Zeit für meine Kundinnen und Kunden – und das gute Gefühl, dass im Hintergrund alles rund läuft.“

