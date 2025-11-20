IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

«Gschänkli für Seniore» verbreitet dieses Jahr aufs Neue Festtagsfreude. Rund 30 Weihnachtsbäume mit Wunschzetteln stehen vom 21. November bis am 14. Dezember ...

Weihnachts-Wunschbaum – Grosses Herz für Seniorinnen und Senioren

«Gschänkli für Seniore» verbreitet dieses Jahr aufs Neue Festtagsfreude. Rund 30 Weihnachtsbäume mit Wunschzetteln stehen vom 21. November bis am 14. Dezember 2025 an gut frequentierten Orten in der Schweiz. Grosse und kleine Weihnachtswichtel können die Wünsche von betagten, einsamen Menschen in ihrer Nähe erfüllen. Initiiert und organisiert wird die Aktion von Dovida.

Das langbewährte Prinzip ist einfach: Senioren schreiben einen Wunsch auf. Dieser wird an einen Weihnachtsbaum an einem gut frequentierten Ort gehängt. Alle, die mitmachen möchten, können einen Wunschzettel vom Baum nehmen, den Wunsch erfüllen und das «Päckli» vor Ort wieder abgeben – gerne auch mit einer persönlichen Grussbotschaft versehen. Pünktlich zum Fest kommen die «Gschänkli» bei den glücklichen Empfängerinnen und Empfängern an.

Die Wünsche sind vielfältig. So stehen beispielsweise Socken, Malstifte, Pflegeprodukte oder ein Schal auf den Kärtchen. Die Freude über die kleinen Aufmerksamkeiten ist riesig.

Eine Seniorin umschrieb ihr Glück letzte Weihnachten folgendermassen: «Vielen, vielen Dank! Zu erleben, dass jemand an mich denkt, ist unglaublich schön. Ich könnte weinen vor Freude.»

Durchgeführt wird «Gschänkli für Seniore» von Dovida in enger Zusammenarbeit mit vielen lokalen gemeinnützigen Vereinen und Organisationen wie Kirchen, Alters- und Pflegeheimen, Sozial-, Entlastungs- oder Spitex-Diensten. Die Aktion steht im Zeichen des Kreises der Fürsorge, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, getragen von einem unterstützenden gesellschaftlichen Umfeld – dafür engagiert sich Dovida mit respektvoller Seniorenbetreuung. Tobias Stotzka, Agenturpartner bei Dovida, sagt dazu: «Wir leisten seit rund 20 Jahren individuelle Betreuung und Pflege.

So können Seniorinnen und Senioren würdevoll zu Hause altern und Angehörige sind entlastet. Mit dieser Aktion wollen wir betagten Menschen, denen es nicht so gut geht, die einsam oder von Armut betroffen sind, Freude bereiten.»

Der regionale Weihnachts-Wunschbaum steht vom 21. November bis am 14. Dezember 2025 im Migros Rheinfelden. Die Geschenke können bis am 14. Dezember 2025 vor Ort abgegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter: dovida.ch/uber-uns/gschaenkli-fuer-seniore

Für weitere Informationen:

Julienne Wetzel, Agentur Rheinfelden

Dovida – Seniorendienste Schweiz AG

061 516 55 25 julienne.wetzel@dovida.ch