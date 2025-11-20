Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

  20.11.2025 Fricktal
«Gschänkli für Seniore» bereitet Freude – Beschenkten und Schenkenden gleichermassen.
«Gschänkli für Seniore» bereitet Freude – Beschenkten und Schenkenden gleichermassen.

Weihnachts-Wunschbaum – Grosses Herz für Seniorinnen und Senioren

«Gschänkli für Seniore» verbreitet dieses Jahr aufs Neue Festtagsfreude. Rund 30 Weihnachtsbäume mit Wunschzetteln stehen vom 21. November bis am 14. Dezember ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote