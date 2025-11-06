IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

Mit grossem Einsatz, viel Herzblut und neuem Logo

Tobias und Sila Hossli führen die Hossli Bau GmbH, Bözen in 2. Generation. Vor kurzem haben sie ihren Firmenauftritt aufgefrischt.

In dieser Firma steckt richtig viel Professionalität, Einsatz und Herzblut. Das merkt man, wenn man mit den Inhabern Tobias und Sila Hossli spricht. Er ist 2008, ein Jahr nachdem sein Vater das Baugeschäft in Bözen gründete, eingestiegen und hat sich anfangs um den Tiefbau gekümmert. Unter anderem baute Tobias Hossli den Pikettdienst für Wasserleitungsbrüche für zehn Gemeinden in der Region auf.

Seine Frau Sila Hossli arbeitet seit 2020 im Betrieb. Als Gerda Hossli Ende 2022 pensioniert wurde, übernahm ihre Schwiegertochter die Verantwortung für die gesamte Administration. Am 1. Januar 2023 haben Tobias und Sila Hossli den Familienbetrieb erworben.

Vielseitiger Maschinenpark

Von Hoch- und Tiefbau über Umgebungsbau, Sanierungen und Kundenmaurerarbeiten verfügt die Hossli Bau GmbH über ein breites Dienstleistungs-Angebot. Dank ihres grossen und vielseitigen Maschinenparks (vom Kleingerät bis zum Baukran) ist das Bözener Unternehmen sehr flexibel.

Neu kümmert sich das kompetente Team auch um Baumanagement. «Bei Anbauten, Umbauten und Sanierungen arbeiten wir mit regionalen Handwerkern und bieten unserer Kundschaft alles aus einer Hand», erklärt Tobias Hossli.

Ein schlagkräftiges Team

«Wir sind ein super Team», f reut sich Sila Hossli. Insgesamt sieben Personen mit verschiedenen Spezialisierungen ziehen alle am gleichen Strick und arbeiten professionell, kundenorientiert und mit grösstem Einsatz. «Unsere Mitarbeitenden sind uns sehr wichtig. Ohne unser Team sind wir nichts», betonen die Inhaber.

Dass Erfolg nicht selbstverständlich ist, ist den Unternehmern bewusst. So ist es ihnen auch wichtig, einen Dank auszusprechen. «Wir möchten uns herzlich bei unseren Kunden, bei den Geschäftspartnern und bei unseren Mitarbeitenden bedanken. Ein ganz grosser Dank geht natürlich an unsere Eltern, respektive Schwiegereltern, Thomas und Gerda Hossli. Sie halten uns den Rücken frei, indem sie regelmässig unsere Kinder betreuen und auch immer für uns da sind. Und Thomas springt auch heute noch im Betrieb ein, wenn Not am Mann ist.»

Neues Logo

Das Paar investiert regelmässig in den Familienbetrieb, vor kurzem zum Beispiel in ein aufgefrischtes Logo und einen modernisierten Firmenauftritt. Entsprechend wurden alle fünf Firmenautos neu beschriftet. «Bis jetzt kommt der neue Auftritt bei unserer Kundschaft gut an», freut sich Sila Hossli.

Tobias und Sila Hossli lieben es, für ihre Kundschaft da zu sein und immer wieder Extrameilen zu gehen. Ihre drei Kinder wachsen mit dem Familienbetrieb auf und wer weiss, vielleicht wird das Geschäft eines Tages an die dritte Generation übergeben? «Unser ältester, neunjähriger Sohn hat seinen Papi jedenfalls schon oft bei der Arbeit begleitet», schmunzeln die Inhaber.

Hossli Bau GmbH

Kirchweg 8, 5076 Bözen

Tel. 062 876 18 88, info@hosslibau.ch

www.hosslibau.ch