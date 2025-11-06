Wechsel im Vorstand

Vor kurzem hielt der Verein Musikschule Region Laufenburg (MSRL) seine GV im Schulhaus Blauen in Laufenburg ab. László Villányi, Posaunen- und Euphoniumlehrer, stimmte musikalisch auf die Versammlung ein. Die Co-Präsidentinnen Julia Weiss und Bettina Huber führten durch die Traktanden. Alle Traktanden, auch die Jahresrechnung, wurden mit grosser Mehrheit genehmigt. Die gute Buchführung von Bettina Huber wurde von den beiden Rechnungsrevisoren bestätigt. Nach neun Jahren im eingespielten Team verkündete Bettina Huber aus persönlichen Gründen ihren Rücktritt aus dem MSRL-Vorstand. Für die Finanzen wurde intensiv nach einer Nachfolge gesucht und mit Michael Vögeli auch gefunden. Er wurde einstimmig in den Vorstand gewählt. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: Julia Weiss aus Gipf-Oberfrick übernimmt das Präsidium. Als Elternvertretung ist weiterhin Monika Van Diest aus Kaisten dabei. Die Gemeinden vertreten wie bisher Sandra Hauri aus Etzgen und Adrian Bieri aus Remigen. Die Vertretungen der Musikgesellschaften machen Ramona Marbot (SM Laufenburg) aus Mumpf und Julia Weiss (MG Sulz) aus Gipf-Oberfrick. Und für die Finanzen ist neu Michael Vögeli aus Frick zuständig. Da Bettina Huber den Vorstand verlässt, hat sie sich für das Amt der Revisorin zur Verfügung gestellt und wird neu zusammen mit der bisherigen Revisorin Rahel Erni diese Aufgabe wahrnehmen.

Die Musikschule Region Laufenburg wird heuer mit weiteren Anlässen ihr 50-Jahr-Jubiläum feiern. Am Freitag, 21. November, findet um 19 Uhr in der Merzweckhalle Remigen ein Konzert unter dem Jubiläumsmotto «Musig so richtig lässig» statt. Zudem wird am Sonntag, 7. Dezember, um 16 Uhr, in der Aula des Schulhauses Blauen in Laufenburg das Musikmärchen «Hänsel und Gretel» mit der Brassformation Brasseria aufgeführt. (mgt) www.msrl.ch