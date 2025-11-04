Immobilien
Parteiversammlung Die Mitte Frick

  04.11.2025 Frick

Der Vorstand der Ortspartei Frick Die Mitte lädt alle Interessierten ein, an der Parteiversammlung vom Montag, 10. November, teilzunehmen. Sie findet im Gemeindehaus Frick, Sitzungszimmer «Frickberg», um 19.30 Uhr statt. Die Versammlung beginnt mit einem Rückblick auf die ...

