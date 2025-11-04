Parteiversammlung Die Mitte Frick

Der Vorstand der Ortspartei Frick Die Mitte lädt alle Interessierten ein, an der Parteiversammlung vom Montag, 10. November, teilzunehmen. Sie findet im Gemeindehaus Frick, Sitzungszimmer «Frickberg», um 19.30 Uhr statt. Die Versammlung beginnt mit einem Rückblick auf die ...

Der Vorstand der Ortspartei Frick Die Mitte lädt alle Interessierten ein, an der Parteiversammlung vom Montag, 10. November, teilzunehmen. Sie findet im Gemeindehaus Frick, Sitzungszimmer «Frickberg», um 19.30 Uhr statt. Die Versammlung beginnt mit einem Rückblick auf die Wahlen und Abstimmungen vom 28. September und Folgerungen daraus. Mit den Wahlergebnissen ist die Partei sehr zufrieden.

Es folgt die Besprechung von Geschäften, die an der Einwohner-Gemeindeversammlung vom 21. November behandelt werden: Die Genehmigung von Kreditabrechnungen, die alle mit einer Kostenunterschreitung abschlossen, sodann wird das Budget 2026 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 102% ausführlich präsentiert. Wie immer besteht die Gelegenheit, Fragen zu stellen, auch den beiden Gemeinderäten Susanne Gmünder und Franz Ruder.

Sodann werden Verabschiedungen von Behördenmitgliedern vorgenommen und ein Ausblick auf die künftige Situation im Vorstand vorgestellt. Dank einer Verjüngung geht Die Mitte Frick-Partei gestärkt und mit neuem Elan in die Zukunft. Wie immer sind Interessierte eingeladen, sich für die Werte, welche die Partei vertritt, aktiv einzusetzen. (mgt)