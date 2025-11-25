Odd Fellows spenden

Der Vorstand des Wohlfahrtfonds der Waldstadt-Loge Rheinfelden durfte den beiden Fachstellen für persönliche Beratung Rheinfelden und Laufenburg je eine Spende von 3000 Franken überreichen. Die Fachstellen, vertreten durch Sven Eichhorn (Rheinfelden) und Sandra Wey (Laufenburg), bieten individuelle Beratungen bei vielseitigen sozialen Problemstellungen an, welche im Verlauf der Entwicklung auftreten können. Die Spenden sind dazu gedacht, ratsuchende Familien und Einzelpersonen finanziell zu unterstützen und Notlagen zu mindern. Der «Wohlfahrtsfonds der Waldstadt-Loge Rheinfelden» besteht seit 1991 und bezweckt, privaten Personen oder Organisationen, welche sich in finanzieller Notlage befinden oder die seitens der öffentlichen Hand keine oder lediglich unzureichende Unterstützung erhalten, durch gezielte Beiträge zu helfen. Kernaufgaben der Odd Fellows sind, das ethische und humanitäre Denken und Handeln zu fördern, was sich durch die vielen grosszügigen Spenden der Mitglieder auch dieses Jahr widerspiegelt. Die Hilfe wird prioritär in den Bezirken Rheinfelden und Laufenburg geleistet. (mgt)