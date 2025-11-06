Immobilien
IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

  06.11.2025 Fricktal
Von links: Svenja Weiss Matti, Elvira Hohler , Cornelia Güntert
Ein Jahr PRAXIS MITTI in Möhlin – Wir sagen Danke!

Bereits ist ein Jahr vergangen – und wir blicken dankbar auf eine wunderbare Zeit voller schöner Begegnungen zurück.

Ein herzliches Dankeschön an unsere Kundinnen und Kunden für Ihre Treue und das entgegengebrachte Vertrauen. Wir freuen uns, Sie weiterhin mit Kompetenz, Herz und Vielseitigkeit begleiten zu dürfen.

IHR PRAXIS MITTI TEAM

Wir freuen uns auf Sie!

PRAXIS MITTI TEAM

Cornelia Güntert
Massagen
Autogenes Training
Hypnose wingwave®Coaching

Elvira Hohler
Psychologie
OMNI Hypnose
Mental Coaching

Svenja Weiss Matti
Neurofeedback
Biofeedback
AD(H)S-Fokus

