IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

Ein Jahr PRAXIS MITTI in Möhlin – Wir sagen Danke!

Bereits ist ein Jahr vergangen – und wir blicken dankbar auf eine wunderbare Zeit voller schöner Begegnungen zurück.

Ein herzliches Dankeschön an unsere Kundinnen und Kunden für Ihre Treue und das entgegengebrachte Vertrauen. Wir freuen uns, Sie weiterhin mit Kompetenz, Herz und Vielseitigkeit begleiten zu dürfen.

IHR PRAXIS MITTI TEAM

Wir freuen uns auf Sie!

PRAXIS MITTI TEAM

Cornelia Güntert

Massagen

Autogenes Training

Hypnose wingwave®Coaching

Elvira Hohler

Psychologie

OMNI Hypnose

Mental Coaching

Svenja Weiss Matti

Neurofeedback

Biofeedback

AD(H)S-Fokus