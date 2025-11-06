IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL06.11.2025 Fricktal
Ein Jahr PRAXIS MITTI in Möhlin – Wir sagen Danke!
Bereits ist ein Jahr vergangen – und wir blicken dankbar auf eine wunderbare Zeit voller schöner Begegnungen zurück.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Kundinnen und Kunden für Ihre Treue und das entgegengebrachte Vertrauen. Wir freuen uns, Sie weiterhin mit Kompetenz, Herz und Vielseitigkeit begleiten zu dürfen.
IHR PRAXIS MITTI TEAM
Wir freuen uns auf Sie!
PRAXIS MITTI TEAM
Cornelia Güntert
Massagen
Autogenes Training
Hypnose wingwave®Coaching
Elvira Hohler
Psychologie
OMNI Hypnose
Mental Coaching
Svenja Weiss Matti
Neurofeedback
Biofeedback
AD(H)S-Fokus
