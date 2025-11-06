IM RAMPENLICHT REGION – AARGAU

Gmüetlichs Huus-Fäscht bei Möbel-Kindler AG in Schinznach-Dorf Sie sind herzlich eingeladen bei Möbel-Kindler AG in Schinznach-Dorf vom Donnerstag bis Sonntag 13. –16. November 2025 (Industrie Dägerfeld). Schaffen Sie ein «gmüetlichs» Daheim! Das ist wahre Lebensqualität für Körper, Seele und Geist!

«Es wird ein Treffen, wo nichts zu kurz kommen soll!», sagt Hanni Kindler und verweist mit grosser Freude auf die vielen Attraktionen, die Sie während den 4 Tagen erleben können. Viele Highlights im Wohnbereich hat Familie Kindler für Sie vorbereitet, aber auch für das leibliche Wohl und die gute Laune ist gesorgt.

Einmaliger 20 %-Rabatt für Ihre Gemütlichkeit

Sie profitieren einmalig von bis 20 % Rabatt auf:

• Polstergruppen, Relax-Sessel

• Tische & Stühle

• Schlafzimmer und Wohnmöbel Dazu gehört auch der traditionelle Kindler-Service: Immer GRATIS sind Lieferung, Montage und Entsorgung.

Matratzen-DEAL mit Bico

Möbel Kindler und die Firma Bico tauschen vom 13.–16. November Ihre alte Matratze ein. Sie erhalten für Ihre alten Matratzen nun einmalig bis Fr. 900.– beim Kauf einer Gesundheits-Matratze. Während diesen 4 Tagen ist, speziell für Sie, Fachpersonal von Bico bei Möbel-Kindler vor Ort!

Sonderthema: Polstergruppe für die nicht so grosse Stube!

Die Idee mit den «Polstergruppen für die nicht so grosse Stube» stammt von Kindler Senior. Diesem Thema soll vom 13.–16. November ganz speziell Rechnung getragen werden.

Schnäppli-Preise

Profitieren Sie jetzt von einmaligen Schnäppli-Preisen auf aktuelle Produkte ab Ausstellung! Es hat viele Polstergruppen, Relax-Sessel, Tische, Stühle, Wohnzimmermöbel bis zum Schlafzimmer. Das Kindler-Team wünscht Ihnen schon jetzt viel Glück dabei!