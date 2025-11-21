Immobilien
Fricktaler Bibliothekarinnen empfehlen

  21.11.2025 Rheinfelden
Susann Pásztor: Von hier aus weiter
Marianne Vizeli,
Gemeindebibliothek Kaiseraugst

Susann Pásztor
Von hier aus weiter
Nach dreissig Jahren Ehe ist Marlene, eine pensionierte Lehrerin, plötzlich Witwe. In ihrer Trauer zieht sie sich von der Familie zurück und lebt isoliert in ...

