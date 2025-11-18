FRICKTAL IN BILDERN

Kürzlich fand in Liestal die Qualifikation für die Vereinsmeisterschaft statt: Jede Strecke wird dabei nur von einer Person geschwommen, weshalb das Team von grosser Wichtigkeit ist. Für die Damenmannschaft vom Schwimmclub Fricktal startete der Morgen stressig, da eine Person ...

Kürzlich fand in Liestal die Qualifikation für die Vereinsmeisterschaft statt: Jede Strecke wird dabei nur von einer Person geschwommen, weshalb das Team von grosser Wichtigkeit ist. Für die Damenmannschaft vom Schwimmclub Fricktal startete der Morgen stressig, da eine Person über Nacht krank geworden war und nicht teilnehmen konnte. Die restlichen vier Schwimmerinnen entschieden sich, zusammenzuhalten und ihre Rennen trotzdem zu schwimmen. Xenia Zolliker (2010), Debora Mettler (2011), Yara Benz (2010) und Nela Hanak (2012) waren für den Schwimmclub Fricktal am Start. Aufgrund der kleinen Mannschaft war die Chance aufs Finale gering, doch es war schön, den Teamzusammenhalt zu spüren. (mgt)