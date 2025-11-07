Arbeitslosenquote stabil

Bei den Aargauer Regionalen Arbeitsvermittlungszentren waren per Ende Oktober insgesamt 12 192 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat unverändert bei 3,1 Prozent geblieben. Gegenüber dem Vorjahr hat sie um 0,3 Prozentpunkte zugenommen. ...

Bei den Aargauer Regionalen Arbeitsvermittlungszentren waren per Ende Oktober insgesamt 12 192 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat unverändert bei 3,1 Prozent geblieben. Gegenüber dem Vorjahr hat sie um 0,3 Prozentpunkte zugenommen. Schweizweit erhöhte sich die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr nahm sie um 0,4 Prozentpunkte zu. Im Bezirk Laufenburg betrug die Arbeitslosenquote 2,8 Prozent, im Bezirk Rheinfelden 3,2 Prozent. (nfz)