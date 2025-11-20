Adventsfunkeln mit Lichterzauber

Die Adventszeit wird in Rheinfelden mit dem «Weihnachtsfunkeln» eingeläutet, in diesem Jahr am Freitag, 28. November, ab 17 Uhr, vor dem Rathaus mit den festlichen Klänge der Stadtmusik und der Musikschule.

Wenn am Freitag, 28. November, ab 17 Uhr vor dem Rathaus die festlichen Klänge der Stadtmusik und der Musikschule ertönen, die Weihnachtsbeleuchtung die Marktgasse und die Altstadt erstrahlen lässt und der Sechsspänner der Brauerei Feldschlösschen das Weihnachtsbier bringt, beginnt im Städtli die Adventszeit.

Die Geschäfte haben an diesem Abend bis um 20 Uhr geöffnet.

Ausserhalb der Altstadt leuchtet im Advent der «Lichterzauber»: Lichtkünstler Tobias Degen illuminiert wieder den Stadtpark West, das neu gestaltete Inseli und die Schifflände, das Schützenpärkli, den Storchennest- und den Obertorturm. Täglich ab 16.30 Uhr erstrahlt der «Lichterzauber». Die vielfältigen Illuminationen sind erneut ein wichtiger Bestandteil des Adventsprogramms und der Besuch ist kostenlos.

Ein Highlight wird der Besuch von DUNDU sein (die NFZ berichtete), dem sanften Riesen des Lichts. DUNDU ist eine drei Meter hohe Lichtfigur, die von Puppenspielern gesteuert und von Livemusik begleitet wird. Am 5. sowie 6. Dezember besucht DUNDU die Altstadt von Rheinfelden sowie den Stadtpark.

Die Adventsstimmung im Städtli kann auch an den beiden Sonntagsverkäufen am 14. und 21. Dezember 2025 genossen werden. Zudem finden in Rheinfelden verschiedene Weihnachtsmärkte statt, unter anderem das «Feldschlösschen Winterdorf» an den Wochenenden vom 21. bis 23. November sowie vom 28. bis 30. November (siehe Hinweis auf dieser Seite) und der «WeihnachtsKreativ-Markt» vom 13. bis 14. Dezember.

Verschiedene Aktivitäten und Anlässe, wie unter anderem die Kutschenfahrten, Führungen, Märchen- und Bastelnachmittage, Platzkonzerte von Chören, ein Besuch vom Samichlaus und die traditionellen Adventsfenster runden das Angebot ab. (mgt)