IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

Genuss auf höchstem Niveau: Die HIEBER Weinmesse 2025 im Burghof Lörrach

Wenn es eine Veranstaltung gibt, die die Freuden des Genusses und der Kulinarik auf höchstem Niveau vereint, dann ist es zweifellos die HIEBER Weinmesse. Am 07. und 08. November 2025 verwandelt sich der Burghof Lörrach erneut in ein Paradies für Feinschmecker und Weinliebhaber.

Zwischen eleganten Gläsern, erlesenen Tropfen und kulinarischen Köstlichkeiten erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Reise durch die faszinierende Welt des Weins – von regionalen Spezialitäten bis hin zu internationalen Spitzenweinen.

Über 700 Weine – Entdecken, Erleben, Geniessen

Mehr als 700 erlesene Weine aus renommierten nationalen und internationalen Weingütern stehen zur Verkostung bereit. Fachkundige Aussteller und Winzer verraten spannende Geheimnisse rund um ihre Weine und laden zu inspirierenden Gesprächen ein.

Begleitet wird das Erlebnis von einer feinen Auswahl kulinarischer Highlights – von herzhaften Spezialitäten lokaler Partner über kreative Sushi-Kompositionen bis hin zu süssen Versuchungen. Auch für Vegetarier und Veganer ist bestens gesorgt.

Ein Hochgenuss der Kombinationen

Die HIEBER Weinmesse zeigt, wie harmonisch Kulinarisches und Wein miteinander verschmelzen können: von milden Kombinationen wie Walnuss-Baguette mit Ziegenkäse und fruchtigem Weisswein bis hin zu intensiven Geschmacksexplosionen aus Früchtebrot, Blauschimmelkäse und edelsüsser Trockenbeerenauslese.

Exklusives Highlight: Masterclass Verkostung «Sangiovese – Die grosse Unbekannte».

Ein besonderes Highlight 2025 ist die Masterclass Verkostung «der großen Unbekannten: Sangiovese». Unter der fachkundigen Leitung von Monika van Elk tauchen Sie ein in die Welt der toskanischen Rebsorte – weit über den klassischen Chianti hinaus. Entdecken Sie die Vielfalt dieser faszinierenden Traube und die Kunst des Hauses Marchese Antinori – sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Platz – die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Öffnungszeiten & Tickets

• Freitag, 07. November 2025: 18 – 24 Uhr

• Samstag, 08. November 2025: 12 – 17 Uhr

• Samstagabend, 08. November 2025: 18 – 24 Uhr

Eintrittskarten: Erhältlich in allen HIEBER Märkten oder online, solange der Vorrat reicht.

Preis pro Person: 59,00 € (zzgl. 5,00 € Pfand für das Messeglas – Rückerstattung am Abschluss). Der Eintrittspreis beinhaltet den freien Verzehr aller Weine, Sekte und Speisen.

Komfortabel Heimfahrt – mit unserem Shuttleservice

Ein kostenloser Bus-Shuttleservice sowie ein exklusiver BMW-Shuttleservice der Firma Gottstein stehen dieses Jahr auch wieder zur Verfügung, mit Verbindungen zu den HIEBER Märkten.

Freitag- und Samstagabend starten die Rückfahrten jeweils um 22.00 Uhr, 23.00 Uhr und 24.00 Uhr.

Ein Fest für Geniesser

Tauchen Sie ein in eine Welt voller Düfte, Aromen und Geschichten. Entdecken Sie neue Lieblingsweine, geniessen Sie kulinarische Vielfalt und erleben Sie unvergessliche Genussmomente.

Die HIEBER Weinmesse 2025 – wo Genuss zur Leidenschaft wird.