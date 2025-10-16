Tauschen statt kaufen

Frauenkleider-Tauschparty

Zum dritten Mal findet kommenden Samstag, 18. Oktober, von 14 bis 17 Uhr in Möhlin die Frauenkleider-Tauschparty statt, diesmal bequem und barrierefrei zu erreichen in der Gemeindebibliothek. Gebrauchte, gut erhaltene Kleidungsstücke und Accessoires suchen dort eine neue Besitzerin, die sich über ein besonderes Stück freut. Gerade zum Saisonwechsel im Kleiderschrank tauchen oft Kleidungsstücke oder Accessoires auf, die zu schade zum Wegwerfen sind, aber nicht mehr passen, nicht richtig sitzen oder einfach nicht mehr gefallen. Mit der Tauschparty soll auch ein Zeichen gegen die weit verbreitete Wegwerfmentalität im Textilbereich gesetzt werden. Der Ablauf ist einfach: Bis zu zehn Kleidungsstücke dürfen mitgebracht und ebenso viele wieder mitgenommen werden. Auch sehr gut erhaltene Schuhe sind willkommen. Die Veranstaltung findet in gemütlicher Atmosphäre statt und bietet Gelegenheit zu Begegnungen und Gesprächen. Im Unkostenbeitrag von zehn Franken sind ein Cüpli oder ein Kaffee enthalten. Der Reinerlös kommt armutsbetroffenen Frauen in Möhlin zugute. Die Tauschparty wird vom Familienzentrum FAZ, dem Gemeinnnützigen Frauenverein und der Bibliothek Möhlin organisiert. Die «Spielregeln» der Tauschparty sind online abrufbar. (mgt)

www.faz-moehlin.ch