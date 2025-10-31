Roland Lang stellt aus

Vom 7. bis 16. November sind Werke des Rheinfelder Kunstmalers Roland Lang an der «Arte Binningen» zu sehen. Nach der letzten Ausstellung vor sechs Jahren hat die Jury den Fricktaler ausgewählt, seine neuesten Werke zum Thema «Berge vom Bernina-Massiv» zu präsentieren. «Es freut mich sehr, meine Bilder an dieser renommierten Ausstellung zeigen zu dürfen», sagt Roland Lang. Insgesamt sind es 39 nationale und internationale Kunstschaffende, welche ihre Werke – von Bildern über Fotografien bis hin zu Skulpturen – im besonderen Ambiente des Kronenmattsaals in Binningen ausstellen. (jtz)