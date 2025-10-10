PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK – AUFLÖSUNG

PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK – AUFLÖSUNG10.10.2025 Fricktal
Der ehrliche Finder und Mitglied des Rheinfelder Stadtrates heisst Benjamin (Antwort c).
Er ist ausserdem in das Amt des Vizeammanns gewählt worden (Antwort b).
Wir gratulieren Sibylle Rothweiler, Rheinfelden für die richtige Antwort und zum Gewinn des Einkaufsgutscheins über 50 Franken. (nfz)