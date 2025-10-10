PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK – AUFLÖSUNG

Der ehrliche Finder und Mitglied des Rheinfelder Stadtrates heisst Benjamin (Antwort ...

Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein? In einer Serie stellen wir Interessantes vor.

Ehrlicher Finder sieht Rot

Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein? In einer Serie stellen wir Interessantes vor.

Der ehrliche Finder und Mitglied des Rheinfelder Stadtrates heisst Benjamin (Antwort c).

Er ist ausserdem in das Amt des Vizeammanns gewählt worden (Antwort b).



Wir gratulieren Sibylle Rothweiler, Rheinfelden für die richtige Antwort und zum Gewinn des Einkaufsgutscheins über 50 Franken. (nfz)