MITEINANDER VERBUNDEN

Am Sonntag wurden in Obermumpf 34 Jugendliche aus dem Pastoralraum Mittleres Fricktal gefirmt. Der Gottesdienst stand schon wie der gesamte Firmweg unter dem Leitwort «Connected». Gleich zu Beginn kamen die Mitfeiernden mit dem Thema in Berührung und wurden eingeladen, die ausgeteilte Schnur mit dem Faden des Nachbarn zu verknüpfen. Diese sinnbildhafte Vergemeinschaftung untereinander griff Abt Christian Meyer auf. Die Jugendlichen hatten den Gottesdienst gemeinsam vorbereitet. Nach dem feierlichen Segen wurden sie vom Musikverein Obermumpf mit schwungvollen Melodien begrüsst. Beim Apéro gab es die Gelegenheit für ein kurzes Gespräch mit dem Firmspender. Viele anregende Unterhaltungen zeigten, wie wichtig die Verbindung untereinander ist. (mgt)



