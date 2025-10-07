Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Im Zeichen der Hoffnung

  07.10.2025 Möhlin
Taizé-Pilgerinnen und Pilger mit roten Ballons der Hoffnung. Foto: zVg
Taizé-Pilgerinnen und Pilger mit roten Ballons der Hoffnung. Foto: zVg

Als «Pilger der Hoffnung» starteten in Möhlin Mitte September 13 Personen Richtung Gelterkinden.

Begrüsst wurde die Gruppe vom Glockengeläut der Wendelinskapelle, wo dann auch der erste Impuls zum Thema gegeben wurde: Was ist Hoffnung? Eine innere, positive ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote