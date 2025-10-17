Immobilien
Erneut viele Schatzsucher

  17.10.2025 Fokus
«Vielen herzlichen Dank für die tollen Schatzsuchen! Heute etwas neblig, aber trotzdem wunderschön.» Foto: Claudio Rebmann
«Vielen herzlichen Dank für die tollen Schatzsuchen! Heute etwas neblig, aber trotzdem wunderschön.» Foto: Claudio Rebmann

Knapp 2000-mal wurde die Schatztruhe geknackt

Gewinner Monats-Verlosung
An der Verlosung haben folgende Personen einen Gutschein gewonnen: Daniel Breitenstein, Pratteln; Beryl Gertsch, Olsberg; Ursula Lüscher, Mumpf; Amélie Muntwyler, Oeschgen; Luisa ...

