Ein unvergessliches Erlebnis

Thomas Waldmeier (links) und Reto Kuoni haben es geschafft. Am Samstag durchliefen sie das Fricktal von Zeiningen nach Rheinfelden bis Mettau und dem Rhein entlang zurück (siehe NFZ vom 9. Oktober). Den Spendenlauf absolvierten sie für drei Fricktaler Institutionen und Projekte: Leichtathletikverein Fricktal, «Not im Fricktal» – ein Projekt der Soroptimist International Club Fricktal – sowie für die Kinderspitex.

«Wir sind super happy», sagte Reto Kuoni zur NFZ am Tag danach. Auf verschiedenen Streckenteilen seien sie durch Bekannte begleitet und unterstützt worden. So kam es zu vielen unvergesslichen Begegnungen. «Mit dem Spendenresultat sind wir noch nicht ganz zufrieden», sagte Kuoni. Das Ziel von 10 000 Franken habe man noch nicht erreicht. Die beiden Läufer, denen die Projekte am Herzen liegen, würden sich freuen, wenn «für die gute Sache» noch ein bisschen mehr zusammenkäme. ( jtz)

IBAN CH86 8080 8009 6695 2590 9,

Konto lautend auf Thomas Waldmeier, Zeiningen.