Arbeitslosenquote stabil

Bei den Aargauer Regionalen Arbeitsvermittlungszentren waren per Ende September 2025 insgesamt 12 147 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat unverändert bei 3,1 Prozent geblieben. Gegenüber dem Vorjahr hat sie um 0,4 Prozentpunkte zugenommen. Bei den sieben RAV im Aargau waren per Ende September 2025 insgesamt 89 Personen weniger als im Vormonat als arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr waren 1833 Personen mehr arbeitslos gemeldet. Schweizweit bleibt die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vormonat unverändert bei 2,8 Prozent. Im Bezirk Laufenburg beträgt die Arbeitslosigkeit 2,9 Prozent, im Bezirk Rheinfelden liegt sie mit 3,3 Prozent deutlich höher. Per Ende September wurden im Aargau insgesamt 18 629 Stellensuchende registriert. Die Zahl der bei den Aargauer RAV gemeldeten offenen Stellen reduzierte sich gegenüber dem Vormonat um 70 auf 3173 Stellen. Durchschnittlich waren die im September abgemeldeten Stellensuchenden 241 Tage auf Stellensuche. Das waren neun Tage weniger als im Vormonat. Am längsten suchten die 50- bis 64-Jährigen nach einer neuen Stelle: Sie benötigten im Durchschnitt 311 Tage, um eine neue Arbeit zu finden. Bei den 25- bis 49-Jährigen waren es 241 Tage und bei den 15- bis 24-Jährigen 134 Tage. (nfz)